Donovan, on s’est un peu étonné, dimanche, qu’Ethe ne prenne pas tous les risques en fin de match, pour arracher un succès qui lui aurait permis de se maintenir…

Il y a plusieurs raisons à cela. On avait peu de joueurs offensifs sur le banc, l’équipe avait déjà dépensé beaucoup d’énergie jusque-là et en plus, on ne savait pas trop comment ça allait se terminer à Saint-Mard – Bastogne. Se découvrir, c’était risquer d’encaisser un but et de perdre toutes nos chances.

Se retrouver sur un fauteuil de descendant à l’ultime journée, après avoir tenu le leader en échec: on imagine que la frustration est grande?

Et comment! Si Meix n’est pas champion, ce n’est pas à cause du match de ce week-end et si on descend, c’est pareil. Notre prestation contre les Méchois prouve encore une fois qu’on vaut mieux que notre classement. Mais on a gaspillé nos chances dans des matches bien plus abordables. C’est cette forme d’inconstance qui m’amène à ne pas continuer de coacher. Motiver mon équipe contre Meix, c’est facile, mais je n’ai peut-être pas su trouver les mots qu’il fallait pour amener plus de constance durant la saison. Peut-être que j’étais trop proche des joueurs, oui.

Ce scénario catastrophe, vous l’avez senti venir?

Depuis début mars, voire février, je n’ai cessé de répéter aux joueurs qu’il fallait arrêter de regarder vers le haut et plutôt songer à prendre les points nécessaires au maintien. Avec tout le respect que j’ai pour Florenville ou Saint-Mard, on ne pouvait pas laisser filer des points contre ces équipes.

Vous arrêtez de coacher, mais vous jouerez encore?

J’aimerais encore faire une saison, oui. Prendre du plaisir et finir sur une bonne note. Après, il sera temps d’accorder plus de temps à la famille le week-end.

Vous poursuivez à Ethe?

Je ne sais pas, je dois rencontrer les dirigeants. Malgré la descente, un vent de fraîcheur souffle sur le club qui veut remonter tout de suite. Les terrains et les installations sont rafraîchis. Si c’est à Ethe, cela ne me dérange pas de jouer en P2. Si c’est ailleurs, je préfère signer en P1.