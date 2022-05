La première mi-temps a débuté sur une énorme occasion pour les Rouge et Noir avec un tir de Bossenec dévié sur la ligne par Alexandre Skoba. "Je suis placé au poteau sur les corners, mais je glisse au moment de dégager le ballon, commente le défenseur latéral. Je m’en tire bien car j’ai failli m’emmêler les pinceaux. À 1-0, le match aurait pu être plus compliqué pour nous." Le reste de la mi-temps a été plutôt équilibré, mais les meilleures occasions ont été réservées à Sart, quand Murtezi a gaspillé, puis a buté sur Brabant.

Aubange s’éteint en seconde mi-temps

La deuxième mi-temps a été largement dominée par les Nordistes de Quentin Faymonville, appliqués à défaut d’être aussi séduisants que la semaine dernière contre Longlier. Le premier but de Vinaimont aurait pu ou dû provoquer une rébellion de la part d’Aubange. Au contraire, elle a eu un effet soporifique. Sans âme, dans une forme d’indifférence, Aubange a sombré, laissant les Verts s’imposer sans devoir vraiment forcer leur talent. Les Burton, Arnaud et Louis, y sont allés chacun de leur petit but. "Je suis très déçu de notre deuxième mi-temps, peste le T1 aubangeois Luis Lino. Pas de gnaque. Le groupe vit bien, ils s’entendent bien, mais sans une mentalité de guerriers et des renforts offensifs, je ne nous vois pas postuler comme favoris à la remontée l’année prochaine en P2." CVH

AUBANGE: Brabant 6; Kolp 5, Bellanger 5, Fabry 5, Bouvy 5 (72', Mboyo); Lespagnard 5, Toussaint 5 (84', Moutombi), Thiery 5, Bossenec 6; Koenig 4, Condemi 5 (72', Weber).

SART: Prince 6; Rensonnet 6, A. Burton 7, Vinaimont 7, Skoba 7; Mehmeti 6 (80', Laurent), Burnotte 6, Vissers 6; Demarteau 6 (67', Barbette), Murtezi 7, Boulangé 6 (67', L. Burton).

Arbitre: M. Teixeira. Assistance: 45. Note du match: 5

Cartes jaunes: Murtezi, Thiery.

Buts: Vinaimont (55', 0-1), A. Burton (65', 0-2), L.Burton (85', 0-3).

55', reprise retournée de Vinaimont sur un corner de Boulangé (0-1) .

64', tir de Koenig repoussé par un Prince attentif.

65', corner de Murtezi. Arnaud Burton coupe la trajectoire et double la marque de la tête (0-2) .

85', dans une défense aux abonnés absents, Louis Burton trompe Brabant facilement (0-3 ) .