Meix et Ethe dos à dos et personne n'est content

Ce sont les Cassidjes qui ont ouvert le score dans cette partie, après une demi-heure et au moment où Meix, jusque-là fort timoré, commençait à imposer une domination territoriale de plus en plus évidente. Les hommes de Philippe Petit auraient d’ailleurs pu égaliser dans le quart d’heure qui a suivi, via Dewalque notamment, venu buter sur la bonne sortie de Leyder. Ou lors de quelques situations chaudes s’ils les avaient négociées avec plus de lucidité. En face, Masson, lui, avait laissé filer une balle de 0-2 après une mauvaise relance de Laurent. Cette égalisation, encore manquée en début de 2epériode par Dewalque, allait tomber peu avant l’heure, sur un des rares coups de pied arrêtés bien bottés par les Méchois et avec un petit coup de pouce de Maury, buteur contre son camp.

Le déclic attendu? Eh bien, non, même si Dewalque s’octroyait encore une occasion dans la foulée, sans succès. Dans une ultime demi-heure où Ethe laissait apparaître des signes de fatigue, la ligne offensive des Mauves n’allait jamais se libérer suffisamment pour en profiter. Seul Aubois est véritablement apparu en mesure d’apporter l’étincelle et au bout du compte, Leyder n’a plus eu à s’employer une seule fois. Dans ce match où chacun des protagonistes était contraint de l’emporter, on s’attendait pourtant à un final complètement débridé, mais ce ne fut même pas le cas, Ethe manquant sans doute de la fraîcheur nécessaire pour se porter encore aux avant-postes, tandis que les troupes locales, confrontées à une nervosité de plus en plus écrasante, cherchaient en vain une solution.

MEIX: Brolet 6; Blaise 6, Bechet 5, Gomrée 5, Schmit 6; Neetens 4 (46’, Gasparoto 6), Laurent 5, Aubois 7; Day 5 (69’, Limpach), Dewalque 4 (75’, Simons), Breda 5.

ETHE: Leyder 6; Maury 6, A.Petit 8, Puffet 6, Woillard 5 (84’, Schmit); Reichling 6 (84’, Nicolas), Donneaux 6, Lenoir 5 (86’, Donay); K.Petit 5 (72’, Beernaert), Masson 5, Coopmans 6.

Arbitre: L.Dams. Assistance: 450.

Cartes jaunes: Bechet, Dewalque, Masson, Lenoir, Donneaux.

Carte rouge: Beernaert (89’, 2 CJ).

Buts: Coopmans (31’, 0-1), Maury (59’, 1-1).

Note du match: 5.