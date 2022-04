Virton déroule à Vedrinamur

Les Virtonais ont confirmé d’une belle manière leur succès du match aller. Et la progression d’Alessi Massart n’y est pas étrangère puisque ce dernier, au même titre que Yannick Vostes, réussit le parcours sans-faute. La belle surprise de cette soirée étant son succès face à l’ancien Virtonais, Nicolas Degros. Il s’agit là du huitième série A que le champion de Belgique bat cette saison. On notera aussi que la dernière rencontre de la soirée mettait au prise El Hakem (qui a permis à Degros de sauver l’honneur des siens) et le Chestrolais Gabriel Stanescu et que la victoire est revenue à l’Egyptien.