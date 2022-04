Robinet: «On passera à Meix chercher leurs tee-shirts»

Les capitaines de Meix et de Libramont, Gérald Brolet et Julien Robinet, préfacent cette ultime journée.

Gérald, Julien, à combien de pourcents estimez-vous les chances de votre équipe d’être championne ce dimanche?

Gérald Brolet: 70%. On a deux points d’avance, on a la chance de jouer à domicile, le groupe est au complet si l’on excepte la blessure de Tom Jacques et on sort de trois bonnes prestations. Les feux sont au vert.

Julien Robinet: C’est du 50-50, malgré nos deux points de retard. Ethe peut très bien aller ennuyer Meix et nous donner un coup de pouce. De notre côté, nous ne devons pas calculer: il faut gagner, quoi qu’il arrive.

Qui de Meix ou de Libramont a le match le plus compliqué?

G.B.: Nous. Un derby toujours attendu, un adversaire qui doit gagner lui aussi. Je ne pense pas qu’Arlon va balancer son match contre Libramont, ce n’est pas le genre de Guy François, mais ils doivent aussi assurer le maintien de l’équipe B et ils y enverront peut-être certains joueurs. J’espère aussi que Macalli fera le maximum pour conforter sa position de meilleur buteur.

J.R.: Meix. Arlon ne nous fera pas de cadeau et il défendra évidemment sa troisième place, afin de recevoir au tour final, mais il y aura encore plus de pression dans le derby gaumais. Ethe, pour se sauver, va jouer avec le couteau entre les dents. Il y aura une sacrée tension.

Avez-vous osé imprimer des t-shirts pour l’occasion?

G.B.: Je sais qu’il en a été question, mais j’ignore où ça en est. Le groupe ne s’est impliqué que dans le sportif. Cette semaine a été hypersérieuse.

J.R.: Non, je vous promets que nous n’avons rien prévu. Si, par bonheur, nous sommes champions, nous passerons à Meix chercher leurs tee-shirts. Nous avons les mêmes couleurs… Je plaisante, bien sûr.

La main d’Hentcho, l’égalisation d’Aubange

Si votre équipe n’est pas sacrée, quel match vous laissera le plus de regrets?

G.B.: Le partage contre Freylange il y a peu. Avec ce but de la main d’Hentcho. Je n’ai jamais vu ça. Un smash. Je peux admettre que l’arbitre ne le voit pas, mais je ne comprends pas que l’assistant ne le signale pas.

J.R.: Plus encore que le partage à la maison contre Vaux-Noville, je dirais le nul à Aubange, où l’on se fait rejoindre à la 88’, début avril. Avec les joueurs d’expérience que nous avons, cela n’aurait jamais dû arriver. Avec deux points de plus, nous serions premiers à l’heure actuelle.

Pensiez-vous que le championnat était plié, le 13 mars, quand Meix comptait onze points d’avance sur Libramont, avec un match de plus?

G.B.: Pas du tout. Et à ce moment-là, je n’ai jamais considéré que nous avions 11points d’avance. Dans ma tête, c’était huit. On a eu une baisse de régime, quelques blessés ou absents. Il fallait rester vigilant. J’en profite pour dire qu’un tel championnat avec un nombre impair d’équipes, c’est réellement perturbant.

J.R.: Non. Le coach n’a cessé de nous répéter que le championnat n’était pas fini. Nous étions convaincus que Meix, qui est resté longtemps invaincu, allait finir par connaître un creux. C’est ce qui s’est produit et nous avons eu le mérite de ne rien lâcher. J’ai déjà connu cela avec le Lorrain, en 2010-2011. Nous avions résorbé notre retard sur Mormont, avant que le Racing ne plante le but du titre lors du dernier match à la 93’, à Champlon, alors que notre match était terminé depuis plusieurs minutes. Un de mes pires souvenirs, j’espère ne pas revivre le même scénario ce dimanche…

Meix a peu transféré, tandis que Libramont a perdu des joueurs importants (Warlomont et Villalba). Le futur champion, quel qu’il soit, est-il prêt pour la D3?

G.B.: Pour ce qui concerne Meix, on a la chance de connaître cette division que nous avons quittée il y a peu. On aura peut-être moins d’individualités pour y retourner, mais on peut s’appuyer sur notre collectif et notre jeu. C’est avec le groupe qu’on s’en sortira. Il faut juste l’étoffer encore un peu pour éviter des soucis en cas d’absences.

J.R.: Il est clair que si on monte, il faudra dénicher quelques renforts. Nous avons l’avantage, par rapport à Gouvy par exemple, qui a mis un peu de temps à s’acclimater à la D3, d’avoir plusieurs joueurs qui ont déjà connu l’échelon national. Notre désavantage, c’est que nous avons tous pris trois ou quatre ans (rires). Moi, j’aurai 35 ans en août. Je dois beaucoup m’étirer les jours de repos. Mais bon, c’est la tête qui fait tourner les jambes. Puis il y a des jeunes qui arrivent.

Le déçu, après cette ultime journée, ira au tour final. Avec quelle ambition?

G.B.: Si nous devions passer par là, ce serait pour aller au bout. Mais on va faire le boulot dès ce dimanche.

J.R.: Celle de monter! Si je dois vraiment choisir, je préfère d’ailleurs monter via le tour final que remporter la Coupe de la province. La D3, c’était notre objectif du début de saison. En revanche, je ne voudrais pas monter en D3 sur tapis vert, grâce au retrait de Durbuy. Cela n’aurait aucune saveur.