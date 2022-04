Record sur semi-marathon pour Nicolas Navet

Nicolas Navet s’est classé 2ece samedi après-midi sur la Rund um den See à Butgenbach, un semi-marathon comptant pour le Challenge Delhalle. Le Gaumais a bouclé les 21,1 km dans le remarquable chrono de 1h12.49. "Je n’avais jamais été aussi vite sur semi, même sur route , sourit Nicolas Navet. J’avais couru deux fois en 1 h 13’, à Remich notamment, une course plate sur bitume. À Butgenbach, il y avait 300 m de dénivelé positif. Avec le même temps, je gagnais en 2018 et 2019."