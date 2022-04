C’est sûr que personne ne nous attendait là, au vu de notre saison. On n’a pas été régulier tout au long du championnat. Maintenant, on a cette finale. C’est notre dernier match. On doit surtout ne pas être ridicule. Et montrer qu’on a notre place en finale, que c’est légitime qu’on soit là.

On peut dire que Neufchâteau C est la déception de la saison en P1?

On peut être déçu, oui. On avait toutes les cartes en mains pour faire une bonne saison. Sur papier, en tout cas. Mais on n’a clairement pas répondu aux attentes, ni des supporters, ni des dirigeants, ni de nous-mêmes. Il y a beaucoup de jeunes dans l’équipe, qui doivent encore apprendre pas mal de choses. Les entraînements n’ont pas été très bien suivis, pour différentes raisons. Mais là, il nous reste cette finale et on va tout faire pour la gagner.

Les Libramontois partent avec la faveur des pronostics?

Oui, c’est sûr. Mais je trouve qu’un match de Coupe est totalement différent d’un match de championnat. On joue dans une salle neutre. Il y aura beaucoup de supporters, j’espère. L’ambiance, l’enjeu, la pression du match. Ça va se jouer beaucoup au mental. Le premier qui va perdre la tête, perdra le match.

Libramont a aussi plus d’expérience…

En effet. On a moins d’expérience que les Libramontois. Ils auront peut-être plus de facilité à gérer la pression. On verra. La clé, pour nous, ce sera de bien être dans notre match et de se focaliser sur nous et sur ce qu’on sait faire.

Si vous deviez estimer vos chances?

Pour moi, c’est 50-50.

On est moins costaud, mais on est un peu plus vif.

Quelles sont vos priorités, pour espérer créer la surprise?

On doit mettre de l’intensité pendant les 40 minutes, des deux côtés du terrain. Il faudra limiter leur jeu intérieur et certains joueurs qui peuvent faire la différence.

Quels sont les hommes à tenir du côté libramontois?

Arnaud Chalon, d’abord. En pénétration, il est très efficace. Alexis Godfroid, qui peut à tout moment enchaîner les shoots à distance et faire pencher un match. On l’a vu en demi-finale contre Habay. Et Thibaut Piette qui est très polyvalent et aussi costaud physiquement. Il peut faire mal à tous les niveaux.

Vous manquez de physique sous l’anneau. Votre avis?

Oui, mais qui n’en manque pas contre Libramont? Dans la province, à part Vukovic (Arlon) et Smail (Chantemelle), quasiment personne ne peut prétendre rivaliser physiquement dans la raquette avec les frères Piette. On est moins costaud, mais on est un peu plus vif.

Arnaud Piette est suspendu. Un bel avantage pour vous?

Ça, c’est sûr. On est soulagé, même si je pense qu’il n’a jamais été à son top niveau cette saison. Mais il prend toujours beaucoup de place dans la raquette et au rebond. Et il amène de l’expérience et une vision de jeu incroyable quand il est sur le terrain.

Du côté chestrolais, Tom Guischer, de loin le meilleur marqueur de l’équipe, va devoir sortir le grand jeu?

Il faudrait, oui. Mais je pense surtout que ce sera un gros travail collectif. Si ça rentre, je débranche la prise et je ne me pose pas de question. Si ça ne rentre pas, je ne forcerai pas mes shoots et je ferai des passes, pour jouer sur ceux qui sont en forme. Je ne suis pas le seul gars dangereux.