Bertels: «Je ne me fais pas d’illusions»

D’un côté, une équipe de Dison à qui il manque un point pour fêter le titre de D3 et de l’autre, Gouvy, dernier de classe et déjà condamné qui reste sur un revers 1-7 contre Richelle. " Je ne veux pas terminer sur une addition aussi salée que la semaine passée, note Christophe Bertels, le coach de Gouvy. On sent évidemment moins d’enthousiasme et du laisser-aller chez les joueurs, mais par respect pour tout le monde, on va essayer de retarder l’échéance le plus longtemps possible. On ne se fait guère d’illusions et si fête il y a, on y participera après le match aussi. Mais je vais demander aux joueurs de montrer de la fierté pour cette dernière ."