Virton pas loin de l’exploit

Trois heures de haute lutte et Virton a été à deux doigts d’accrocher le leader de la compétition. En effet, alors que Mendes et Darcis avaient porté le score à 2-0 et qu’on imaginait Piraert battre El Hakem, l’Égyptien a infligé une défaite au joueur de la Castellinoise. À 2-1, Massart n’est pas passé loin d’une autre surprise, face au n°1 local, Mendes. Le jeune Virtonais a mené 2sets à 1 et 8-3. Mais Mendes a inversé la tendance pour arracher la victoire. Le marquoir passait à 3-1 plutôt que 2-2. Et quand Vostes a pris la mesure de Piraert, on s’est rendu compte que les Gaumais avaient frôlé l’exploit. Darcis assurant ensuite la victoire des siens face à El Hakem sans perdre un set.