Renaud Anselme: «Mon plus beau résultat»

Déjà deuxième en 2022 du Jambon by night (24 km), troisième du Trail des Gueules Noires (52 km), quatrième de la Magnétoise (58 km) et cinquième du trail des Idylles (54 km), celui qui était encore cycliste en 2019 avant de devenir "définitivement amoureux du trail" a de nouveau escaladé un palier.

En termes de distance aussi, sa plus longue jusqu’à samedi était 66 km au trail des 600 BoiTheux en 2021. "C’est le plus beau résultat de ma carrière de sportif, assure le traileur de Rossignol. Mon corps a mieux répondu que je n’aurais pu l’imaginer."

Il était 6 heures quand il s’est attaqué à 72,3 km précisément et 3490 m de dénivelé positif.

Place au national ultra

"Aux Idylles, j’avais suivi Florentin jusqu’au 40ekm, avant d’exploser et de prendre 27 minutes dans la vue , rappelle cet étudiant en éducation physique âgé de 23ans. Je l’ai laissé partir cette fois-ci. J’étais environ 10e, puis à deux, on a rejoint un trio au 25ekm. J’ai alors aperçu Florentin, je me suis dit que j’étais encore parti trop vite. Mais j’ai couru 35 km avec lui. On était 4eet 5e. Puis on a rattrapé Christophe Grifgnée, victime de crampes et contraint à l’abandon. C’était ensuite à mon tour d’avoir des crampes. Mais au 60ekm, j’étais encore à moins de 30 secondes de Florentin. J’ai lutté contre celles-ci en alternant course et marche. Les jambes répondaient toujours aussi bien. J’ai commencé à croire au podium. Mais le mur de Frahan m’a été fatal."

Renaud Anselme ajoutera encore quelques bornes de plus le 4 juin, puisqu’il prendra part aux 80 km sur un championnat national ultra où il sera attendu.