Plus de 3500 pilotes attendus à Houffalize, ce week-end

Mis entre parenthèses en 2020 et 2021, le 7eRoc d’Ardenne est plus attendu que jamais. Houffalize sera une fois de plus la Mecque du VTT trois jours durant, avec des courses et des randonnées, pour les débutants comme pour les meilleurs. Plus de 3500 pilotes en seront. Les festivités débuteront ce vendredi avec la Roc Night, sur 27,5 km, sauce rando ou chronométrée. Et se prolongeront samedi et dimanche, avec notamment trois rendez-vous phare, le marathon UCI hommes (110 km), le marathon UCI dames (83,2 km) et bien sûr le Roc d’Ardenne à proprement parler (59,4 km).