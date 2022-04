Les Gaulois en P1, sauf s’ils gagnent… et Marloie aussi !

Les Gaulois ont pris un énorme coup sur la tête, dimanche dernier, à Marloie. Si bien qu’ils entameront ce débat face aux Germanophones avec moins de pression: ils se retrouvent dans une situation où ils n’ont plus grand-chose à perdre. Au point d’être un peu résignés? Ce serait une erreur. Marloie avait juré de jouer son rôle d’arbitre à fond et il a tenu promesse contre Oppagne. On ose croire que les Famennois joueront avec la même détermination sur la pelouse de Huy, qui sera privé de plusieurs titulaires.

Si les Coalisés doivent, eux, le respect à cette équipe de Raeren-Eynatten, solide troisième de classe et deuxième meilleure attaque de la série, ils prennent peut-être les Germanophones au meilleur moment: quand ils n’ont plus rien à jouer. Leur médaille de bronze est assurée et ils peuvent déjà penser au tour final.

Un équilibre jamais trouvé

Reste à voir si, en 90 minutes, la troupe de Valère Lamy peut gommer d’un seul coup tous ses manquements de ces derniers mois. Oppagne n’est pas descendant aujourd’hui par hasard. Les Coalisés ont, trop longtemps, été handicapés par leur fragilité défensive. S’ils n’ont concédé que sept buts sur les sept dernières rencontres, ils facturaient encore une moyenne de 2,4 buts encaissés par match début mars. C’est trop.

À la veille du dernier match de championnat, le staff nordiste cherche toujours le bon équilibre. Car si les Gaulois sont bien plus solides depuis deux mois, avec le replacement de Jérôme Jadot (seulement 48% de temps de jeu cette saison) et Tom Paquet dans la ligne arrière, ils éprouvent désormais toutes les peines du monde à marquer: quatre buts seulement en sept rencontres.

Un miracle grâce aux trois points de Jodoigne?

L’absence de hiérarchie chez les gardiens (Mazzara/Delmé) aura peut-être, elle aussi, coûté l’un ou l’autre point à des Coalisés qui n’ont pas digéré les départs de Marvin Étienne (Rochefort), Daniel Yema Shongo (Sprimont), Mathys Raskin (Givry), Fabrice Nlend (Verlaine) et Simon De Bona (Chevetogne) en l’espace de quelques mois. Ils n’ont pas été remplacés qualitativement et cela explique, aussi, pourquoi Oppagne est passé de la 4eà la 14e place en deux ans.

S’ils n’avaient récupéré trois points sur tapis vert au détriment de Jodoigne, en mars, les hommes du président Paquet seraient avant-derniers et déjà condamnés. Ce n’est pas le cas. Et comme Oppagne ne semble jamais aussi fort que lorsqu’on s’apprête à l’enterrer, on ne serait pas surpris de voir les Gaulois fêter le maintien dimanche sur le coup de 16h50. Tout le foot luxembourgeois en rêve et ce ne sont ni les joueurs de Bastogne, ni ceux d’Ethe qui diront le contraire…