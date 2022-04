Les cinq matchs à suivre en P2 et P3 luxembourgeoise ce week-end

3. Martelange – Aubange B (3A) Martelange a fêté son accession à la P2 le week-end dernier, alors que sa montée n’est pas encore sûre à 100%. Les Ardoisiers doivent désormais conclure contre Aubange B: une victoire et le titre sera en poche. Ces dernières semaines, les Aubangeois ont fait trembler Saint-Mard B (défaite 2-1) et gagné à Waltzing (1-2): viendront-ils gâcher la fête et faire l’affaire de Saint-Mard B qui jouera à Nothomb B?

4. Tintinfontaine – Muno (3B) En tête depuis le début, Tintifontaine n’est pas encore champion. La faute, entre autres, à ce récent revers à Fouches. Les Tintignolais reçoivent leur dauphin, Muno. Un point leur suffit pour déboucher le champagne. Mais si les Rouge et Noir s’imposent, il faudra recourir à un test-match entre les équipes pour déterminer le champion. Il aurait lieu le 8 mai, sur terrain neutre.

5. Libramont B – Givry B (3D) Les deux équipes se disputeront le dernier ticket pour le tour final, avec un déplacement à Mageret en perspective. Net avantage aux Mauves qui comptent trois points de plus que les Canaris et affichent un goal-average nettement supérieur (+36 et +27). Si Givry B veut garder un petit espoir de monter, il n’a d’autre choix que de gagner par cinq buts d’écart. L’équipe A étant définitivement condamnée, en D2, elle pourrait prêter du renfort à la B dans l’espoir de réaliser l’exploit. Pas sûr que cela suffirait, face à des Libramontois qui restent sur un brillant 27 sur 27.