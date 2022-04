Les Bulles déclare forfait, les Messancéens vivement déçus

Les Bulles, pourtant pas encore mathématiquement assuré de son maintien, ne disputera son dernier match de championnat, sur la pelouse des invincibles champions messancéens. Les Bullots justifient ce forfait par le fait qu’ils comptent de nombreux absents et préfèrent mettre au repos les joueurs blessés en vue d’un éventuel barrage pour le maintien et de matches amicaux où ils aligneront aussi des joueurs qui ont récemment signé ou vont le faire. Mais cela ne fait pas l’affaire des Messancéens qui avaient prévu de célébrer leur titre récemment acquis à cette occasion. « On a insisté auprès des Bullots, mais ils n’ont pas revu leur position, confie David Valentin, comitard messancéen. C’est regrettable. Les commandes ont été faites pour le barbecue prévu, les sponsors invités et plusieurs joueurs avaient d’ores et déjà pris congé lundi. » La fête n’est pas annulée pour autant, mais sera avancée d’un jour. « Samedi, on fêtera nos U17, champions provinciaux, ajoute David Valentin. Ils joueront à 16 h. Avant cela, à 14 h, on a prévu de petites oppositions entre les joueurs de première et le barbecue suivra le match des jeunes. C’est mieux que rien, mais on aurait quand même préféré jouer dimanche. »