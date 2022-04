Jacques Aubry (Givry): "Nous n'avons pas eu le choix d'attendre"

Une nouvelle page doit s’ouvrir d’ici quelques semaines puisque Damien Raths, un investisseur, reprendra le club.

" J’en ai encore eu la confirmation cette semaine , note Jacques Aubry, le président. Mais Damien Raths a eu des soucis privés qui ont retardé la communication, la clarification. On le regrette et je m’en excuse auprès des joueurs et des clubs impactés par notre décision, mais nous n’avions pas le choix. Il y aura une équipe en D3, Damien et moi travaillons de notre côté pour amener des joueurs. La saison prochaine sera une campagne de transition, c’est une évidence. Mais Damien Raths est ambitieux pour la suite. Givry fera reparler de lui d’ici quelques années, j’en suis convaincu aussi.Nous voulons aussi une P3 qui joue la tête ."

L’avenir de l’équipe première a été au centre de l’attention ces dernières semaines, mais de nombreux parents se sont aussi inquiétés pour les équipes de jeunes. Le président se veut rassurant.

" Rien ne change, nous poursuivons notre association avec des clubs voisins et des équipes en interprovinciaux , explique Jacques Aubry. Et Damien Raths veut aussi investir avec les jeunes et faire progresser notre école de jeunes en essayant également de ramener plus d’équipes pour évoluer sur les terrains de Givry. "

Si la saison se termine donc, le plus gros du travail arrive pour Jacques Aubry qui repart de zéro pour monter une équipe.

" J’ai vécu la pire campagne possible tant sur le plan sportif, qu’extrasportif, ajoute Jacques Aubry. Notre groupe électrogène a été sabordé deux ou trois fois, une porte a été défoncée, ma voiture a été griffée. L’an dernier, on avait crevé deux pneus de ma voiture. Je ne sais pas qui m’en veut, mais je ne me laisserais pas faire. Personne n’aura la peau de Givry ni la mienne. Je suis très fâché. "