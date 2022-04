Entre deux soins à la ferme, Arnaud Renard a performé à l'AMPL lors des deux manches de Vaux-sur-Sûre

Et même sans être au top de sa forme, Arnaud Renard réalise de belles performances cette saison.Huitième à Libin, Arnaud Renard a fait mieux lors des deux manches de Vaux-sur-Sûre en Inters MX2.

"Je termine cinquième lors de la première manche et sixième dans la seconde, résume l’intéressé. J’étais content de moi, mais je pense que j’aurais pu faire encore un peu mieux dans la deuxième manche.J’étais dans le top 3 pendant quelques tours et c’est dans les derniers virages que je me fais prendre la cinquième place.Mais j’ai pris un bon départ, mes chronos étaient bons et c’est le principal.Maintenant, quand vous voyez les noms qui étaient présents, c’est déjà vraiment bien comme résultat.J’ai déjà amélioré par rapport à Libin, c’est la preuve que je progresse et que je suis de mieux en mieux. Rouler en MX1? J’ai la licence, mais je privilégie la catégorie MX2.La MX1, j’y vais un peu au feeling.Dimanche, je me suis entraîné, mais je ne le sentais pas, donc, j’ai préféré faire l’impasse."

«Bertrix? Technique et très rapide»

Avant la fin de la saison, qui est encore longue, Arnaud Renard espère bien monter sur le podium. "En gagner une, ce sera peut-être compliqué, mais le podium, je pense vraiment que c’est possible, indique Arnaud Renard. Dans certains cross, je sais que les meilleurs pilotes seront pris par d’autres compétitions, donc je devrai en profiter.Mais j’espère aussi décrocher un podium quand tout le monde est là et pouvoir me battre avec les meilleurs. L’épreuve de Bertrix ce week-end? C’est un circuit très rapide.Je sais qu’un gars comme Bryan Boulard, il va aller très très vite. Maintenant, cela reste aussi très technique et très piégeux.Il faut toujours être vigilant pour ne pas se retrouver au sol. "