Boca Junior Libramont: que va décider le président?

«On va les bouffer»

À Étalle, on a laissé filer de nombreux points dans les fins de match. Les Stabulois ont à nouveau végété dans le fond du tableau et ils profitent de l’absence de descendants pour confirmer leur présence en nationale. "Avant de recevoir le troisième de la série, j’en ai un peu marre de dire ‘‘On va faire pour un mieux’’ , lance le coach Bruno Debray. J’ai vraiment envie de changer de discours etplutôt dire: ‘‘On va les bouffer et on va gagner!’’ On doit, surtout pour l’année prochaine, croire en nous. Et moi, croire en eux puisque je rempile un an en nationale."

Pour le match de ce soir face à Sougne, le coach avait l’embarras du choix car douze joueurs étaient disponibles. De quoi terminer sur une bonne note.