Match pour le titre: Muno assure qu’il jouera le jeu à fond

Voilà les Tintifontains prévenus. S’ils veulent coiffer les lauriers, ceux-ci devront au moins décrocher un partage. En cas de victoire de Muno, on aurait droit à un test-match.

" On jouera le coup à fond, insiste Francis Velasco. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que l’on ne se sait pas encore la décision que l’on prendrait si l’on devait se retrouver en position de monter. On est toujours en train de voir avec notre futur entraîneur, Julien Salpetier. Voir s’il va nous rejoindre avec une série de joueurs. Si c’est bien le cas, évoluer la saison prochaine en P2 devient réalisable."

Refus de monter = radiation

Refuser la montée serait pourtant sacrément préjudiciable puisqu’il vaudrait la radiation aux Munassiens. "Chaque club respecte le classement des compétitions , indique en effet l’article B7.48 du règlement fédéral. Un club ne peut en aucun cas refuser, pour son (ses) équipe(s) première(s) masculine(s) ainsi que pour son (ses) équipe(s) première(s) féminine(s) en division(s) nationale(s), la montée ou la participation aux matches de départage."

Julien Salpetier, prochain joueur et T1 de Muno (avec Michel Guiot comme adjoint), se veut toutefois rassurant. "Selon moi, et je l’ai dit aux dirigeants de Muno, c’est plus facile de se maintenir en P2 que de sortir de la P3, déclare celui qui officie cette saison à LesBulles. On fait ce qu’il faut pour renforcer l’équipe. Les Bullots François Vernel, Abdelkader Lahlou et Michel Philbiche m’accompagneront. Sébastien Grandé aussi d’ailleurs, mais à 42ans, il ne souhaite plus évoluer dans le jeu et sera là comme doublure du gardien titulaire. Ludwig Doux arrive aussi de Villers-devant-Orval. Si Muno monte, on tâchera encore d’attirer deux ou trois renforts."

Voilà qui est plus rassurant et doit servir à ramener de la sérénité avant un sommet qui mettra aux prises la meilleure attaque et meilleure défense de la série (Tintifontaine) avec le meilleur buteur qu’est David Loits, l’avant-centre de Muno et ses… 44réalisations, soit 60% des buts de son équipe. Rappelons qu’au match aller, les deux équipes s’étaient quittées dos à dos au terme d’une rencontre spectaculaire (3-3).