Libin B poursuit sereinement son évolution

"Il y a une évolution collective dans mon noyau, nousavons retrouvé nos sensations et nous avons pu a fortiori reprendre notre marche en avant dans le cadre de la troisième tranche." Malheureusement insuffisant pour se qualifier pour le tour final donc, ce qu’Arnaud Lambrechts explique par un certain nombre de paramètres.

"D’une part, il a manqué de physique, et j’en prends l’entièrement responsabilité, c’est ma première véritable saison complète et j’ai manqué d’expérience dans la gestion de l’état physique de mes joueurs en vue du second tour. D’autre part, il manque certainement un tueur devant le but. Nous avons cruellement manqué d’efficacité devant les cages adverses cette saison. Enfin, nous avons également commis quelques erreurs défensives préjudiciables. Cependant, je tiens à souligner que je reste globalement très fier de mes joueurs et du travail accompli cette saison. Lors de nos débuts il y a deux grosses années, nous végétions dans le fond du classement, on peut donc déclarer aujourd’hui que l’évolution est significative." Toutefois, le tacticien des Bleu et Blanc devra à l’avenir composer sans Pierre Zevenne et Nell Compère qui évolueront respectivement à Ochamps et Orgeo la saison prochaine. A contrario, plusieurs jeunes devraient faire leur apparition dans le noyau A lors du prochain exercice. Ces derniers pourront également bénéficier de l’expérience de Diego François qui renforcera l’effectif libinois. Il y a lieu de penser que Libin jouera le top 5 lors de l’exercice 2022-2023, d’autant plus que les fers de lance que sont Quevrin, De Backer, Baijot ou encore Paisse resteront a priori au club. Ces derniers pourront à nouveau compter sur les conseils avisés d’Arnaud Lambrechts qui a également décidé de prolonger son bail à la tête de Libin B. " C’est un excellent club avec de superbes infrastructures. Ils m’ont donné la chance de coacher alors que je n’avais que 30 ans, je les remercie pour leur confiance."