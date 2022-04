La partie s’est bien déroulée en notre faveur. Le score de 0-3 était un peu flatteur, toutes nos occasions ont terminé au fond. Je pense que les Bourdonnais étaient stressés à cause de la perspective du tour final. Nous, nous étions libérés. Nous n’avons plus rien à jouer si ce n’est montrer notre vraie valeur.

Roy B a pris sept points en trois matches, soit presque autant que sur les vingt précédents. Qu’est ce qui explique ce retour aux affaires?

Avec les vacances de Pâques, les étudiants, soit 95% du groupe, ont pu participer aux entraînements. Nous nous entraînons avec l’équipe A, mais nous ne sommes que quatre ou cinq éléments de l’équipe B habituellement. Quand on joue avec les mêmes personnes la semaine et le week-end, c’est plus simple d’avoir des automatismes.

Rien avoir avec le fait que vous portez maintenant le brassard?

Pas du tout. Je l’avais en début de saison, puis Valentin Pekel l’a récupéré. Depuis plusieurs semaines, il va épauler l’équipe A, je suis donc de nouveau capitaine. Mais concrètement, cela ne change rien. Nous sommes plusieurs à parler sur le terrain.

Quel regard portez-vous sur la première saison de Roy B?

Elle a été compliquée. Après un beau parcours en Coupe où nous avions atteint le premier tour avant d’être éliminés aux tirs au but, la reprise des cours et le retour des étudiants à Liège a fait du mal. Face aux équipes de même valeur, nous avions beaucoup d’absents et n’avons pas pris de points: 0/6 contre Bande, 1/6 face à Houmart…

Le moral a été impacté?

Non, l’ambiance est toujours restée au beau fixe. Évidemment, ce n’est pas gai de perdre dix matches d’affiliée.

Mais la synergie entre les deux groupes est bonne. Pour la plupart, on a toujours joué pour Roy.

Comment évitez de revivre la même saison?

Il n’y a pas de transfert prévu pour l’équipe B, le club gère la situation de manière globale. Les jeunes qui reviennent de Marloie et les nouveaux éléments vont faire grandir le groupe de l’équipe A et nous allons récupérer l’excédent. Puis notre jeune équipe aura une année d’expérience en plus. À 24 ans, je suis le deuxième plus vieux du groupe.

La saison n’a pas été facile, mais nous nous sommes bien amusés. Notre bonne fin de saison nous permettra de repartir sur de bonnes bases pour l’année prochaine.