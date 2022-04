D2-D3 : La der de Raboteur, Jacquemart fait une mise au point pour Marloie

Division 2 ACFF

Givry: trois retours Devresse et M. Dufrasne seront de retour de suspension pour le dernier match face à Verlaine. L. Dufrasne pourrait revenir de blessure. Cherdon tentera de s’entraîner après avoir reçu un coup sur la tête dimanche. Huberty, qui n’était pas en mesure de s’aligner à Tubize, est incertain.

Division 3 ACFF

Oppagne: deux absents Avant le match très important face à Raeren, les joueurs d’Oppgne se sont retrouvés mardi. Seuls Pirson et Guillaument, blessés, manquent à l’appel.

Gouvy: Devillet suspendu Devillet sera suspendu pour le déplacement à Dison qui a besoin d’un point pour fêter le titre. Grandjean est blessé alors que Gaspar est absent toute la semaine pour des raisons privées. Florent Poos, qui devait aller à Witry, a finalement fait marche arrière et restera à Gouvy, déçu par le projet de Witry.

Habay: Trois suspendus Brevers et R. Grévisse sont blessés. Vialette, Serwy et Gillet sont suspendus pour la dernière rencontre. Reyter et Ajavon, eux, reviennent de suspension. Raboteur sera de retour pour son dernier match avec l’équipe A habaysienne puisqu’il occupera la fonction d’entraîneur-ajdoint de l’équipe B à partir de la saison prochaine.

Marloie: un retour et une mise au point Collard purge sa deuxième et dernière journée de suspension alors que Gérard sera de retour. Le reste du groupe sera présent pour Marloie en déplacement à Huy. Frédéric Jacquemart souhaite apporter une réponse sur la victoire de son équipe face à Oppagne: " J’ai lu que les coachs de Saint-Mard et Ethe avaient indiqué qu’on devait s’entraider entre équipes luxembourgeoises , dit-il. Donc ils trouvent normal de "vendre" des matchs. Je ne suis pas d’accord. On a respecté l’éthique sportive et on jouera avec autant d’envie face à Huy que face à Oppagne. Pour ne manquer de respect à aucun club ou coach de la série ."

Mormont: au repos Philippe Medery avait donné congé à ses joueurs. Crevecœur et Lejeune seront de retour pour le dernier de match. Le reste du noyau devrait être disponible, sauf Hébette qui a prévenu qu’il serait absent ce dimanche.