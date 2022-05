Boris Lambert, un footballeur pro en classe à Saint-Hubert

Le défenseur eupenois a commencé le football à Éprave. Il est ensuite passé par le Standard (4 saisons) et Virton (1 saison), avant d’atterrir chez des Germanophones avec lesquels il termine sa 6ecampagne.

Quelques extraits des réponses qu’il a données à ces jeunes élèves, curieux comme jamais.

Les réseaux sociaux

"Faire le malin sur les réseaux et ne rien montrer sur le terrain, cela ne m’intéresse pas. Je préfère l’inverse. D’autant plus qu’il y a beaucoup d’inconvénients à être super connu.Personnellement, j’essaye de me déconnecter au maximum de tout ça. C’est un défouloir pour beaucoup de gens, les messages que l’on reçoit ne sont pas toujours sympathiques. Même quand tu fais un bon match! Les réseaux sociaux, ce n’est pas la vraie vie." Avec 1265 abonnés sur Instagram et 16 sur Twitter, le Rochefortois n’a pas encore dû s’attacher les services d’une boîte de com’.

L’argent

"Tous les footballeurs pros n’ont pas le salaire de Mbappé. Avec un centième de ce qu’il gagne, on vivrait déjà très bien (rires). À notre niveau, nous avons un salaire confortable, mais notre carrière ne dure en général qu’entre dix et quinze ans. Le plus important, c’est de bien gérer son argent, le mettre de côté, ne pas le dépenser dans n’importe quoi."

Sa journée type

"On se donne rendez-vous au foot à 9h30 pour le petit-déjeuner. À 10h, on travaille en salle individuellement. À 11h, on s’entraîne. Cela dure entre une heure et une heure 45. Ceux qui en ont besoin passent, ensuite, aux soins, puis on dîne tous ensemble. L’après-midi, en général, on a quartier libre, sauf quand une deuxième séance est programmée. On a en moyenne six entraînements par semaine.Ce que je fais de mes après-midi? Je me repose, c’est très important."

Les échecs

Beaucoup d’appelés pour peu d’élus: pour accomplir son rêve de gamin, Boris Lambert a dû passer plusieurs fois entre les mailles du filet. Il a été recalé lors de son premier test au Standard, où on lui a demandé de peaufiner sa technique, puis a réussi le second un an plus tard. "Mais au terme de ma quatrième saison chez les Rouches, le club ne m’a pas conservé, dit-il. Un souvenir douloureux. J’ai joué pendant un an à Virton, où j’ai repris confiance en moi. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est parce que je me suis accroché, j’ai persévéré. Pour devenir footballeur professionnel, il faut beaucoup travailler, faire des sacrifices, avoir une hygiène de vie irréprochable, un peu de chance aussi. Il faut également se montrer patient et, surtout, se servir de chaque échec pour rebondir."

Ses études

Boris Lambert a terminé ses humanités, puis a entamé des études en commerce extérieur. "J’ai, malheureusement, ou peut-être devrais-je dire heureusement, arrêté après un an pour me consacrer à ma carrière de footballeur pro, dit-il. Si je n’avais pas percé, je ne sais pas ce que j’aurais fait. Journaliste sportif peut-être. Cela me plairait de commenter des matchs."

Sa famille

Boris Lambert vit dans un appartement à Eupen. "J’ai passé de nombreuses années à l’internat, donc j’ai été habitué à vivre loin de ma famille, dit-il. Désormais, je reviens la voir toutes les deux à trois semaines. C’est important pour moi."

Ses rêves

Ce qui fait encore rêver Boris Lambert? "L’équipe nationale et le Real Madrid" . Dieu sait, les petits élèves de Saint-Hubert ont peut-être ramené à la maison l’autographe d’un futur Diable rouge…