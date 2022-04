Un tennis-études ouvrira en septembre à Marche

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la commune de Marche-en-Famenne qui mène une politique sportive impressionnante et qui développe ses infrastructures tous azimuts. "Notre objectif est de proposer à nos élèves un panel d’options dans lequel ils peuvent trouver leur épanouissement, poursuit la directrice. Introduire le sport dans un parcours de vie nous semble essentiel, quels que soit le niveau et la performance sportive."

En partenariat avec le Tennis Club de Marche

Parmi le corps enseignant de Saint-Roch, Maxime Kinif, professeur d’éducation physique et d’économie, mais aussi enseignant de tennis diplômé travaillant au Tennis Club de Marche, était l’homme tout trouvé pour mettre sur pied le concept et le projet.

"Nous avons trouvé facilement un accord de collaboration avec le TC Marche, se réjouit Maxime Kinif. Le club mettra ses installations à notre disposition à tarif préférentiel et collaborera avec nous, tant pour la communication que pour offrir des services supplémentaires à ceux de nos élèves qui voudraient participer aux interclubs ou aux tournois. Les élèves bénéficieront de huit heures de cours par semaine, six spécifiques tennis et deux consacrées à la mise en condition physique et à une approche plus théorique du tennis. L’option s’inscrit dans le programme général de l’enseignement de la communauté française. C’est donc gratuit à l’exception du matériel."

Nul doute, que le nombre de huit élèves minimum nécessaire pour ouvrir la section sera largement atteint. Dans un premier temps, à la rentrée de septembre 2022, l’option sera ouverte aux élèves de 5eet 6e, ceux nés en principe en 2005 et 2006.

Renseignements et inscriptions sur rendez-vous: https ://saintroch.enseignementlibremarche.be/