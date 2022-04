Tous candidats pour le… week-end en 2023

Un tel succès conforte, évidemment, les partenaires à poursuivre. Érezée, Wiltz, Neufchâteau, Sainte-Marie et Rouvroy ont déjà fait savoir qu’ils sont partants pour 2023. " Pour Wiltz, c’est déjà fixé, ce sera le jeudi ", affirme Francis Steifer.

Par contre, pour les quatre autres, le patron du Chevigny va devoir user de tous ses talents de négociateur: " Tous souhaitent l’une des étapes du week-end , dit-il. On va prendre le temps de réfléchir afin d’arriver à la meilleure solution. "

«Une nuit sans somnifère»

Francis Steifer ne s’en cache pas. " Après une quinzaine de jours sous haute pression, je viens enfin de passer une nuit sans somnifère ", confie-t-il.

Une fois encore, le président se montre fier de ses ouailles et de la réussite de l’épreuve: " Cette année, Laurent Mars a dû refuser cinquante équipes , rappelle-t-il. Et dimanche soir, bon nombre de directeurs sportifs sont déjà venus aux nouvelles pour l’an prochain. Parmi eux, les Espagnols qui découvraient la course. Sportivement parlant, avec une participation aussi internationale, on ne peut qu’être ravi. J’y ajouterai l’apport économique de notre course pour la région. Cette année, nous avons largement franchi le cap des 1300 nuitées. "

Deux points, toutefois, retiennent plus particulièrement l’attention du président: la sécurité et le bénévolat.

" Avec des coureurs de mieux en mieux préparés, de plus en plus véloces, les risques de chute se multiplient , dit-il. Plusieurs sont intervenues. Une jeune spectatrice a, notamment, été percutée par un coureur. Une autre est intervenue au sein du peloton pendant que trois motards le remontaient (NDLR: chute massive due, semble-t-il, à l’écart d’un coureur.) Les conséquences auraient pu être plus graves. En tout cas, cette sécurité exige un maximum de collaborateurs, de bénévoles et cela risque vraiment de devenir problématique. "

Heureusement, cette année encore, l’organisation a pu compter sur de nombreux renforts extérieurs et non des moindres. Ainsi, Philippe Liénart, le patron du GP Samyn, s’est investi les cinq jours de course aux côtés de ses amis ardennais. L’an prochain, nul doute que Francis Steifer sera contraint de repasser par la case somnifères, mais nul doute que l’Arden Challenge lui réservera encore bien des moments de plaisir…