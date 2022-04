Pour être sûr de prolonger la route à cet échelon, les Famennois ne doivent pas perdre face aux Nordistes. Thierry Maes ne s’attendait vraiment pas à une telle fin de saison. "Avant le week-end de Pâques, il y avait sept équipes derrière nous , se souvient-il. On fait un 0 sur 6 et cela gagne derrière nous. Avant le match du week-end dernier, on savait que c’était un scénario possible. On a fait un bon match à Nassogne, en prenant un point. On a vraiment eu un ascenseur émotionnel, car on nous annonçait que Manhay menait 1-2 et puis Odeigne a finalement gagné. On ne sait pas ce qu’il s’est passé durant cette fin de rencontre. Tout reste donc à faire lors de notre confrontation. "

Waha n’a perdu que deux fois à domicile

Le coach se veut serein avant cette dernière joute. " Notre adversaire doit s’imposer chez nous, alors que nous n’avons baissé l’échine que contre Melreux et Nassogne à domicile. On va s’entraîner deux fois cette semaine et on ne va rien lâcher. Il faudra gérer au mieux ses émotions et l’issue de la partie peut aussi dépendre de la forme du jour. Ce n’est jamais agréable de terminer de la sorte et on s’en serait bien passé, mais il faut faire avec cette situation. On ne jouera pas pour le match nul; c’est la meilleure manière de perdre. On ne va pas tout bouleverser dans notre manière de jouer pour ce match. "

Waha-Marche n’aura pas de suspendu pour cette rencontre et le coach espère que ses joueurs seront prêts à l’issue de cette semaine.

L’entraîneur famennois ne veut croire à la descente. " Ce serait une énorme désillusion. Au début du championnat, on visait plutôt les cinq premières places. Avant Pâques, on était à deux points de la 6eplace. On est donc loin de nos ambitions. "

Le traditionnel tournoi de pétanque du 1er mai au club n’a pas été décalé. De quoi associer les supporters des boules et du ballon rond pour croire au maintien.