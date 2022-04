Meilleur marqueur de P1, Samuel Schadeck devance Bernard pour un dixième

Yoann Bernard a inscrit 16 points lors de son dernier match contre Neufchâteau C, alors que Samuel Schadeck avait marqué 21 points contre Chantemelle le week-end précédent. C’est ce qui a fait la différence, sans tenir compte du forfait d’Arlon (voir ci-dessous). " Je ne m’y attendais pas, mais je suis super content de finir en tête , commente le jeune Mussonais. L’objectif principal, c’était d’aller en play-off avec l’équipe, mais on n’y est pas parvenu. Terminer meilleur marqueur du championnat, ça fait énormément plaisir. "

Il ne s’en cache pas, c’est un classement qu’il regarde toutes les semaines dans les colonnes de l’Avenir. Âgé de 17 ans à peine, Samuel Schadeck doit être le plus jeune à décrocher ce classement. Et dès sa première saison en P1, qui plus est. "Avant la période de Noël, je devais être vers la 7e place, précise-t-il. Mais après la trêve, ça a été mieux pour moi. L’équipe a mieux joué et j’ai plus scoré. J’ai pris plus confiance en moi et l’équipe m’a aussi fait davantage confiance. En plus, vu l’absence de William Giberti pendant un mois, certains, comme Nicolas Lanotte et moi, ont hérité d’encore plus de ballons. Les équipiers ont joué sur nous. "

«C’est de l’adrénaline»

Il alimente évidemment le marquoir de différentes manières. Son top 3? " Le tir à trois points. Le shoot à mi-distance, après un écran ou un dribble. Et les paniers en contre-attaque. Ce que je préfère, c’est réussir à me créer de l’espace avec un dribble ou une feinte et enchaîner avec un shoot, que ce soit à mi-distance ou à trois points. "

Un shoot sous pression en fin de match, pour passer devant? Le garçon a les nerfs. " En jeunes, en U18, j’en ai pris énormément cette année, indique-t-il. J’aime beaucoup prendre les shoots quand c’est serré. C’est de l’adrénaline. Ce sont les shoots qui procurent le plus de plaisir. En seniors, ce n’est pas arrivé souvent. Une fois en début de saison contre Chantemelle, et je ne l’avais pas réussi. Le ballon avait rebondi plusieurs fois sur l’anneau. Dans l’équipe, Will (Giberti) est très fort aussi dans les dernières secondes. "

Ses meilleurs matches? " Les deux fois contre Libramont et les trois contre Habay (dont un Coupe). Je pense que ce sont mes cinq meilleurs matches. Mon record de la saison, je dirais que c’est 28 points contre Libramont. Le pire? Je pense que c’était à Arlon. J’avais très bien joué en défense, mais en attaque, ils étaient concentrés sur moi et j’avais été limité à 6 points. Mais on avait gagné grâce à cela, parce que d’autres avaient eu plus de liberté. "

Un défenseur? En premier, c’est sûr, Mathis Van Bemten (Arlon). Il est super agressif.

Quand on lui demande quel joueur lui a mené la vie dure avec sa défense, il n’hésite pas une seconde: "En premier, c’est sûr, Mathis Van Bemten (Arlon). Il est super agressif. Il est petit, mais il est super mobile, très rapide et toujours dans les jambes. C’est un très bon défenseur. Un autre? Antoine Bouvy, d’Habay. Il est plus physique et plus ancien. Il sait comment jouer. "

Samuel Schadeck rejoindra le BCCA Neufchâteau, en régionale, la saison prochaine. Mais il décollera surtout vers la Caroline du Nord et la Combine Academy, vers la mi-août, pour une année scolaire au pays de l’Oncle Sam. " Je vais travailler mon shoot, oui, et tous les aspects du jeu. C’est le but. J’espère bien progresser et revenir meilleur. "