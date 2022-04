Pour relever le challenge, Joubiéval ne fera pas de transfert et partira avec les quatre filles qui ont décroché la montée. Pour Cassy Étienne et Margaux Wilmotte, la régionale sera une découverte. " C’est une belle expérience à vivre. Je ne sais pas si nous sommes armées pour ce niveau, mais si nous en sommes arrivées là, ce n’est pas non plus sans raison" , souligne Margaux.

Le manque de concurrence en P1 n’est pas un frein selon elle. " Nous évoluons également en messieurs et il nous arrive régulièrement de jouer contre des joueurs plus forts que nous et face à qui nous tenons la route."

Un retour au ping pour se situer

Pour les sœurs Sépult, par contre, ce sera loin d’être une première. Géraldine et Audrey ont évolué au niveau régional et national avec Melreux au début des années 2000. "Quand nous avons recommencé avec Géraldine il y a trois ans, nous voulions nous situer par rapport au niveau provincial. Nous nous sommes vite rendu compte que les niveaux des divisions, provinciales du moins, étaient différents de ceux que l’on a connus" , précise Audrey. Ayant chacune des enfants, les deux sœurs devront mettre en place une organisation différente les samedis, les déplacements étant sensiblement plus longs en régionale.