" J’ai lu que les coaches de Saint-Mard et Ethe avaient indiqué qu’on devait s’entraider entre équipes luxembourgeoises , dit-il. Donc ils trouvent normal de "vendre" des matchs. Je ne suis pas d’accord. On a respecté l’éthique sportive et on jouera avec autant d’envie face à Huy que face à Oppagne Pour ne manquer de respect à aucun club ou coach de la série "

Pour rappel, Oppagne est désormais descendant et devra s’imposer face à Raeren en espérant une défaite de Huy contre Marloie.

Si Oppagne descend, le dixième de P1, actuellement Bastogne, descendrait en P2.