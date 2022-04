Ne croyez pas que je me suis reposé depuis ce jour. Le farniente, ça a duré septante-deux heures en tout et pour tout (rire). Mes «vacances» à Lescheret, ça reste 25 heures de vélo par semaine. Souvent en compagnie d’un autre coureur: mon frère Axel, Nathan Copus, Mathieu Kockelmann, Luc Wirtgen par exemple…

Mais un sportif ne se nourrit que de compétitions. Je suis donc impatient de retrouver l’ambiance du peloton.

Ce sera dimanche au Grand Prix de Francfort. Avec quelles ambitions?

Jouer la victoire. Tout simplement. D’une part, parce que l’équipe m’y envoie comme leader et ensuite parce que je pense que le parcours doit me convenir.

L’épreuve est répertoriée en 1re catégorie dans le WorldTour. Avec beaucoup de points à la clef. Et des points, Lotto-Soudal en a bien besoin. Avec 725 points à votre actif, vous êtes d’ailleurs le coureur le plus prolifique de la formation…

Je sais, mais j’aurais pu (dû) en totaliser davantage avec un peu plus de réussite, d’expérience aussi. Pour le reste, pas question de paniquer. Le bilan de ce début de saison n’est pas mauvais du tout. La bataille est loin d’être perdue et j’espère surtout que la sorcière va cesser de poursuivre l’équipe. Le bilan, on le dressera en fin de saison, par exemple au soir de la Famenne Ardenne Classic, à Marche (rire).

En attendant, votre compteur affiche déjà trois succès… Fantastique, non?

Bien sûr. Je ne m’y attendais pas. Je nourrissais des ambitions, évidemment, mais j’avais surtout envie de réussir mon apprentissage.

Le meilleur souvenir?

(Il hésite). Palma, le 30 janvier. Troisième course et déjà une victoire. Face à des gars comme Nizzolo et Matthews tout de même… Mais si vous me demandez celle que je considère comme la plus belle, je dirai la Volta Limburg Classic. Je suis dans une échappée à six et je les explose (sic) au sprint.

Un regret tout de même?

Plusieurs. À Nokere, je n’ai pas l’audace de suivre Merlier quand il lance son sprint; à Coxyde, je décale et je perds mes lunettes; à La Panne, Ackermann chute devant moi et je freine à bloc… Mais il y en aura d’autres, comme des victoires, j’espère. C’est le lot de tous les coureurs, l’essentiel étant de rester en parfaite santé.

Un mot sur la suite de votre programme?

Dès mardi, j’enchaîne pour six journées à Dunkerque. Je repartirai en France le week-end suivant pour le Grand Prix du Morbihan et le Tro-Bro Léon. Il y aura aussi le Circuit de Wallonie le 26 mai.

Vous avez suivi plusieurs journées sur l’Arden Challenge. On y roule de plus en plus vite, mais les chutes y sont aussi de plus en plus nombreuses…

Le vent y a joué un rôle important. Mais c’est vrai que ça roule vite. Simplement parce que les gars sont plus costauds. Même chez les amateurs. Avant, vous aviez une quinzaine de coureurs au top. Maintenant tous arrivent en condition optimale.