" La concurrence sera essentiellement continentale , explique le Tintangeois. Seuls les Trek-Segafredo émargent du WolrdTour. Par contre, on nous promet de fameuses escalades, notamment le dernier jour, dimanche. "

Les bosses, Luc Wirtgen les affectionne. Et il respire surtout la grande forme. Coup sur coup, à la Flèche comme à la Doyenne, le coureur de Bingoal Pauwels Sauces WB a réussi à intégrer la longue échappée du jour. Au total, il aura passé près de 300 km devant, mais surtout squatté les écrans de télévision durant près de cinq heures. Une mine d’or pour ses patrons…

Le coureur de 23 ans conservera sans doute comme un précieux trophée cette photo de L’Équipe, pleine page, prise à la seconde même où tel un bolide, Remco surgit de l’arrière et le double sans le moindre regard, juste au sommet de la Redoute. " Je n’avais pu suivre Bruno Armirail, qui était le plus costaud du groupe , raconte Luc Wirtgen. Mais mon seul regret, c’est de n’avoir pu accompagner plus longtemps les poursuivants; j’ai définitivement perdu pied dans la montée avant La Roche-aux-Faucons. Toutefois, à choisir, je préfère évidemment cette 48e place à une 25e acquise tout en restant calé dans les roues. Pour notre formation, ces deux classiques constituent le sommet de la saison. Réussir les deux fois à être dans la bonne échappée alors que c’est la guerre dès le km zéro et que ça peut durer jusqu’à 40 km, c’est fantastique. "

Mais il est clair qu’aujourd’hui, à Heraklion, ni Luc Wirtgen ni Rémy Mertz ne se mettront dans le rouge dans les premiers kilomètres.