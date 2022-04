A la découverte de Yohann Nagassam, la révélation de l'année en 2A

Les Mauves termineront à la 4eplace du championnat, qualifiés pour le tour final (en demi à Jamoigne) et avec la meilleure attaque de la série, avec 90 buts marqués. Si les artilleurs arlonais, David Perrin, largement en tête du classement des buteurs, Mairlot ou Gena ont marqué les esprits, un jeune black né en Belgique de parents camerounais, de 18 ans et 1,92 m, est probablement la révélation de la saison.

Yohann Ngassam, vous avez été formé à Nothomb et à Waltzing. Parlons d’abord des choses qui fâchent. C’est votre première saison en équipe première et vous réalisez l’exploit de vous faire exclure trois fois en une vingtaine de matches. Est-ce que vous êtes un joueur crapuleux?

Non, pas du tout. Je suis un défenseur et je suis là pour prendre le ballon à mes adversaires. Mais jamais, je ne cherche à blesser mon opposant. Sur les actions qui m’ont valu ces trois exclusions (une rouge directe et deux fois deux jaunes), je trouve que les arbitres ont été très sévères. Je n’avais jamais pris une carte rouge depuis que je joue.

Quel type de défenseur êtes-vous?

Pendant ma formation, et encore cette année à Nothomb, j’ai acquis la réputation d’être un joueur polyvalent, puisque j’ai joué en demi-défensif, demi-offensif et même en attaque. Mais mon poste de prédilection, c’est défenseur central. J’aime être proche de l’homme que je dois tenir et relancer proprement dans la verticalité. Comme je suis très bon de la tête, je pense que c’est dans ce rôle que je vais évoluer.

Quelles sont vos ambitions personnelles?

À court terme, j’espère aider le club de mon cœur à réaliser ses ambitions. Le but est de monter en deux ans en P1, cette année si possible via le tour final, ou l’année prochaine, avec une équipe renforcée. Personnellement, je me sens capable de continuer ma progression pour jouer à un niveau supérieur. Je suis ambitieux et je ne me fixe pas d’objectif précis, si ce n’est d’aller le plus haut possible.