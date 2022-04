Tous les enjeux de la dernière journée, de la D2 à la P3

Petit tour d’horizon dans les différentes séries, de la D2 à la P3.

Division 2 ACFF

Givry et Durbuy sont tous deux condamnés et descendent en D3. Leur avenir sportif demeure incertain puisque Givry n’a, à ce jour, plus de joueurs, tandis que Durbuy n’a, lui, plus de stade.

Le président givrytois Jacques Aubry a toutefois assuré, voici quelques semaines, que son club alignerait bien une équipe en nationale la saison prochaine. Reste à attendre l’arrivée d’une vingtaine de joueurs. Si Durbuy ne réinscrit pas d’équipe en nationale, sa place reviendra au deuxième de P1 (Meix ou Libramont).

Division 3 ACFF

Champion: Dison ou Rochefort. Il ne faudra qu’un point à Dison dimanche, contre Gouvy, pour être sacré.

Tour final: Rochefort (si Dison est champion), Raeren et Sprimont sont qualifiés. Herstal et Onhaye se disputeront le dernier ticket.

Maintien: Habay-la-Neuve, Marloie et Mormont sont sauvés. Les deux premiers se disputeront la place de premier club luxembourgeois de D3 lors de l’ultime journée.

Descente: Gouvy bascule en P1 et sera suivi par Oppagne si les Gaulois ne s’imposent pas contre Raeren dimanche, ou si Huy bat Marloie. Un partage de Huy, conjugué à un succès d’Oppagne, conduirait les deux équipes à un test-match dont le vaincu descendrait en P1.

Barrage: si Oppagne termine à la 13e place, il ne sera pas encore sauvé puisqu’il devra disputer un match de barrage contre le 13e de D3A (Gosselies ou Pont-à-Celles).

Le vainqueur de ce match de barrage restera quoi qu’il arrive en D3. Le vaincu aussi, sauf si les Francs Borains terminent 13ede N1 (barragiste) et qu’ils perdent leur place, lors du tour final, au profit d’une équipe de D2 néerlandophone. Si Tirlemont s’incline dimanche contre Maasmechelen en N1, ou si Rupel Boom ne bat pas La Louvière Centre (lanterne rouge avec neuf points), les Francs Borains seront tirés d’affaire. Le 13e de D3B le sera donc également.

Provinciale 1

Champion: Meix-devant-Virton ou Libramont. Meix sera champion s’il bat Ethe ou si Libramont ne s’impose pas à Arlon. Les Ardennais seront sacrés s’ils l’emportent à Arlon, à condition que Meix ne gagne pas. En cas d’égalité de points, le titre reviendrait en effet aux Libramontois, qui compteraient une victoire de plus.

Tour final: le 2e (Meix ou Libramont), Arlon, Longlier et Vaux-Noville sont qualifiés. Le 2erecevra Vaux-Noville. Arlon et Longlier s’affronteront sur le terrain du 3eclassé.

Descente: Florenville, Saint-Mard et Aubange sont théoriquement condamnés. Un quatrième descendant, le 10eclassé (Bastogne, Ethe ou Sart) basculera en P2 si Oppagne est relégué en P1. Sart (28 pts), qui se rend à Aubange, est en ballottage favorable. Si Ethe (26 pts, 5 v.) s’incline à Meix, un partage à Saint-Mard suffira également au Léo (25 pts, 7 v.).

Précision: il y aura un descendant en moins si un deuxième club de P1 monte en D3, soit via le retrait de Durbuy, soit via le tour final interprovincial.

Provinciale 2A

Champion: Messancy.

Tour final: les demi-finales sont connues, Bleid – Habay-la-Vieille et Jamoigne-Chiny – Nothomb.

Barragiste (12e): Les Bulles, Arlon B, Châtillon ou Léglise.

Descente: Autelbas est condamné. Léglise, Châtillon, Arlon B et les Bulles restent impliqués. Le vainqueur du duel Arlon B – Châtillon, dimanche, se sauvera quoi qu’il arrive. Un nul suffira même aux Arlonais, compte tenu de leur goal-average, critère prépondérant dans la lutte pour la 12e place.

Provinciale 2B

Champion: Chaumont.

Tour final: Bercheux, Libin, Assenois et Neuvillers. Bercheux recevra le 5eau premier tour.

Barragiste (12e): Sainte-Ode.

Descente: Haut-Fays et Sainte-Cécile sont condamnés.

Provinciale 2C

Champion: Houffalize.

Tour final: Melreux-Hotton, Nassogne et Érezée sont qualifiés. Harre-Manhay et Tenneville se disputeront le dernier ticket.

Barragiste (12e): Odeigne ou Waha-Marche (s’il perd contre Odeigne dimanche).

Descente: Compogne et Amonines (qui se retirera) sont condamnés.

Provinciale 3A

Champion: Martelange ou Saint-Mard B. Les Ardoisiers sont déjà assurés de monter en P2, dès lors que les Gaumais ne peuvent en théorie plus y accéder, du fait de la relégation de leur équipe A dans cette division.

Tour final: Toernich, Messancy B, Waltzing et Nothomb B sont qualifiés. Les deux premiers joueront la demi-finale à domicile. Nothomb B sera toutefois éliminé, par forfait, dès l’instant où Nothomb A sera écarté du tour final de P2 (voir ci-contre).

Provinciale 3B

Champion: Tintifontaine ou Muno. Les deux équipes s’affrontent ce dimanche. Tintifontaine sera champion s’il prend au moins un point, tandis que Muno arrachera un test-match en cas de victoire.

Tour final: le 2e (Tintifontaine ou Muno) et Rossignol joueront leur demi-finale à domicile. Jamoigne B, 4e et en tête de la troisième tranche, et Fouches sont les mieux placés pour arracher les deux derniers tickets, mais Villers-devant-Orval reste en embuscade. Notons que Jamoigne B serait bien autorisé participer à ce tour final malgré son retrait en fin de saison (voir ci-contre).

Provinciale 3C

Champion: Corbion.

Tour final: Bouillon A et Tellin joueront leur demi-finale à domicile. Bertrix, qui finira quatrième ou cinquième, et Namoussart, vainqueur de la 1retranche, sont les deux autres qualifiés.

Provinciale 3D

Champion: Ochamps.

Tour final: la première demi-finale devrait opposer Mageret à Libramont B, tandis que la seconde mettra aux prises Bras et Vaux-sur-Sûre. Givry B pourrait encore prendre la place de Libramont B… à condition de le battre par cinq buts d’écart ce dimanche. Cela ressemble à une mission impossible, d’autant plus que les Mauves restent sur neuf succès de rang.

Provinciale 3E

Champion: Petit-Han.

Tour final: Oppagne B, Bomal, Rendeux et Melreux-Hotton B sont les quatre qualifiés. Seule certitude avant la dernière journée: Rendeux jouera sa demi-finale en déplacement. Melreux B, lui, sera automatiquement éliminé dès l’instant où Melreux A sera évincé du tour final de P2. Sans amertume, puisque le club devrait supprimer cette équipe B la saison prochaine.

Provinciale 3F

Champion: Gouvy B.

Tour final: Houffalize B, Salmchâteau, Lierneux et Bourcy A sont qualifiés. Compte tenu des différences de buts des équipes concernées, on peut déjà écrire que Houffalize B jouera à domicile et Bourcy A à l’extérieur en demi-finale.