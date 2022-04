Mathieu Fivet se livre sur la belle saison des Rullotes

Mathieu Fivet, vous commencez à penser à la R1?

Étant donné notre position et tous les bruits, c’est évident que nous commençons un peu à penser à la R1.Nous savons que c’est un niveau différent et qu’il faudra apprendre à perdre. Maintenant, si nous montons, nous apprendrons énormément.Et dans le pire des cas, les filles reviendront plus fortes en R2 la saison suivante.

Le groupe est prêt à découvrir ce niveau?

Nous avons discuté avec les filles vendredi concernant la manière dont elles avaient vécu cette saison et les perspectives pour l’an prochain.Tout le monde a vécu une belle année.C’était un nouveau groupe, avec un nouveau coach, des petites jeunes sont arrivées et ont pris du temps du jeu, mais le groupe vit vraiment bien.Après, c’est plus facile quand les victoires s’enchaînent., Pour l’an prochainToutes les filles veulent poursuivre.Maintenant, les filles qui ont un peu moins de temps de jeu joueront à 100% avec la P1, ce qui fera une différence avec cette année où elles allaient en P1 seulement quand elles le voulaient.

Bref, vous n’allez pas transférer cinq joueuses pour la montée?

Non. Ce n’est pas dans la philosophie du club. Je sais que dans certains clubs, notamment en province de Liège, tu transfères une demi-équipe quand tu montes de division, mais ce n’est pas notre position. Nous sommes un club formateur, nous avons un projet avec des jeunes. De plus, dans la région, vous n’avez pas mille possibilités de transferts non plus. Attention, si une opportunité venait à se présenter ou qu’une joueuse changeait d’avis pour l’an prochain, alors peut-être que nous pourrions avoir une arrivée, mais le groupe ne changera que très peu.

«Notre place, nous la méritons»

Le fait d’être assuré de débuter les play-off à la première place, cela vous donne quel sentiment?

Nous savions qu’il fallait gagner un de nos deux derniers matches pour y arriver.Si nous gagnons encore dimanche fa ce à Blégny, nous serons deuxièmes au général avec 21 victoires et 5 défaites.Notre place, nous la méritons.

Rulles sera le favori?

Pas du tout. Charleroi est au-dessus du lot pour moi, surtout avec le renfort des filles de D1.Maintenant, nous aurons l’avantage du terrain. Et nous donnerons tout pour gagner, comme nous le faisons à chaque match.

Vous étiez dans le creux depuis quinze jours. Dimanche à Fleurus, vous avez retrouvé des couleurs. Pour cette rencontre, Élodie Jacob était de retour. C’est une coïncidence si Rulles va mieux quand Jacob est là?

Il y a un Rulles avec Élodie Jacob et un Rulles sans Élodie Jacob, commente Mathieu Fivet On l’a bien vu ce dimanche.Élodie ne marque pas énormément, mais elle amène quelque chose en plus à l’équipe.

Que vous amène-t-elle?

Elle amène sa hargne, sa combativité, son agressivité.Quand elle est présente, les joueuses sont relâchées, en confiance, elles osent plus.Il suffit de voir nos statistiques.Nous mettons 78 points, soit quasiment trente de plus que face à Arlon voici quinze jours alors que les Arlonaises n’étaient pas plus fortes que Fleurus.Mais Élodie est là donc les filles prennent leurs shoots.