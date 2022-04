Les Arlonais assurent leur deuxième place

Rappelons que Pierre Lesgardeur et ses hommes entameront les play-off sans leur pivot Arnaud Piette, suspendu depuis le 25 mars et jusqu’au 15 mai. Un Arnaud Piette qui sera donc de retour pour la finale des play-off, si ses équipiers l’y emmènent. " J’ai des petits pépins au niveau de la santé et je n’ai pas touché un ballon depuis le début de ma suspension , confie l’ancien pivot du BCCA Neufchâteau. Mais je vais bientôt reprendre l’entraînement et j’aurai ainsi trois semaines pour me remettre en forme. Je suis motivé. Mon but, c’est de terminer la saison avec le titre de champion. "

«Personne ne nous voyait à cette place-là»

De son côté, Arlon a assuré sa 2e place en battant Neufchâteau C ce dernier week-end. " On est 2e, c’est bien. Je pense que personne ne nous voyait à cette place-là en début de saison , glisse le coach Denis Jacquemin. C’est la preuve que les jeunes ont bien progressé cette année. Pour les play-off, ça nous met la pression pour le premier match, qu’il ne faudra absolument pas perdre. Mais on aura l’avantage du terrain et on jouera donc chez nous le week-end, devant un bon public, j’espère. "

Notons que cette 2eplace pourrait également être d’une importance capitale s’il venait à y avoir un deuxième montant luxembourgeois en régionale, puisque c’est le classement à l’issue de la phase classique du championnat qui serait pris en considération. Mais on n’est pas encore là…

La première manche de cette demi-finale Arlon – Habay, ce sera à la Spetz le dimanche 8 mai en début d’après-midi.