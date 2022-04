1. Quentin Gillieron (Bleid): capitaine et buteur du jour, le Pâni est devenu un des principaux grognards de Kamel Bouzoubaa.

2. Yohann Ngassam (Nothomb): à 19 ans, il est considéré comme une pépite. Encore un gros match pour l’élégant arrière central.

3. Antonin Dupont (Meix-devant-Virton B): il marque le but qui prolonge le bail de la deuxième équipe méchoise en P2.

4. Loïc Schmitz (Tontelange): il confirme sa belle deuxième partie de saison avec deux buts, période qui coïncide avec le renouveau des Spurs.

5. Franc Gaillard (Les Bulles): il s’est battu comme un lion, dans un club qui est à la croisée des chemins.

Provinciale 2B

1. Jonathan Schinckus (Chaumont): deux buts, deux assists et il aurait pu en mettre le triple.

2. Lucas Bihain (Wellin): dans tous les bons coups des siens.

3. Chems Khelfi (Libin): deux buts pour remettre les siens sur les bons rails.

4. Cyril Poncin (Assenois): du bon boulot dans la ligne médiane.

5. Émile Adam: (Saint-Hubert): deux buts et six fois plus de kilomètres parcourus.

Provinciale 2C

1. Arnaud Gillard (Odeigne): dans tous les bons coups pour encore y croire.

2. Dorian Degros (Compogne): abnégation et gros travail pour un U17.

3. Loïc Roisin (Waha-Marche): il a tout sorti pour prendre un point précieux.

4. Thibault Marchais (Érezée): il a dégouté les attaquants des champions.

5. Antoine Borrey (Melreux-Hotton): un doublé pour se hisser à la deuxième place.

Provinciale 3A

1. Tiago Guedes (Athus): très grosse prestation en milieu de terrain, qui a été récompensée par un but.

2. Théo Devaux (Saint-Mard B): très solide défensivement et propre à la relance.

3. Renaud Coso (Martelange): le dépositaire du jeu des Ardoisiers a planté le troisième but des siens.

4. Jonathan Magnette (Nothomb B): un doublé qui rapporte un point et aide le voisin martelangeois à rejoindre la P2.

5. Florent Moussebois (Messancy B): une montée au jeu pleine d’audace avec un but à la clé.

Provinciale 3B

1. Stéphane Dusseldorf (Fouches): intransigeant dans l’axe de la défense face à Tintifontaine.

2. Martin Foury (Rossignol): le but de la victoire pour faire retrouver le sourire à ses couleurs.

3. Jean-Marc Wathelet (Habay B): l’entraîneur garde son but inviolé et transforme un penalty.

4. Mathieu Schmitt (Muno): un but pour entretenir le suspense dans la série.

5. Denis Roiseux (Jamoigne/Chiny): un doublé pour offrir la victoire à ses couleurs.

Provinciale 3C

1. Corentin Steeman (Wellin B): une remontada consécutive à son entrée sensationnelle.

2. Guillaume Liesnard (Tellin): un nouveau doublé pour l’arme fatale de Tellin.

3. Ghislain Ngassa (Namoussart): une clean-sheet, un penalty stoppé, what else?

4. Vivien Boegen (Corbion): au four et au moulin avec un but à la clé.

5. Ludovic Klaus (Bouillon): la définition du buteur invétéré.

Provinciale 3D

1. Cédric Guillaume (Mageret): un doublé et une grosse présence.

2. Tom Hahusseau (Libramont B): un des rares à jouer à son vrai niveau derrière.

3. Kevin Rémy (Ochamps): deux buts et deux assists, il sait soigner sa sortie.

4. Sébastien Schoumaker (Sainte-Ode B): des parades sensationnelles entre les perches.

5. Arthur Georges (Sibret): pas énormément de travail, mais il a sorti les ballons quand il le fallait.

Provinciale 3E

1. Nicolas Laloux (Roy B): le défenseur signe une solide prestation à son poste.

2. Maxime Dechamps (Houmart): le Houmartois a réussi un grand match en défense.

3. Nathan Villette (Petit-Han): un arrêt décisif sur penalty pour maintenir l’avantage des siens.

4. Diego Bellière (Bomal): devant ou derrière, il assure dans cette fin de championnat.

5. Noé Picard (Rendeux): il a nettoyé la lucarne des 30m, un beau cadeau avant de prendre du recul.

Provinciale 3F

1. Théo Bernard (Bourcy A): omniprésent dans le milieu, ses efforts et son abattage ont porté leurs fruits.

2. Olivier Clause (Bovigny): une nouvelle performance cinq étoiles ce week-end pour l’attaquant.

3. Julien Caprasse (Montleban): un but, des efforts non comptés et la victoire pour le médian de Montleban.

4. Loïc Noël (Salm): placé sur le côté, le défenseur a tenu à merveille sa position.

5. Maxime Zune (Bourcy A): impliqué dans de nombreuses actions offensives de Bourcy.