Laloux (ex-Durbuy): «Non, Sprimont n’a pas laissé gagner Huy!»

Après Ethe – Saint-Mard, les deux entraîneurs, Donovan Maury et Philippe Gomrée, étaient de cet avis. Pour eux, Marloie devait laisser gagner Oppagne. Muse Murtesi, le joueur… hutois de Sart, ne tient pas un autre discours (voir en page 40). Drôle de conception du sport que de reprocher à une équipe, Marloie en l’occurrence, de ne pas avoir levé le pied volontairement, sous prétexte que "les autres le font".

Mais le font-ils vraiment? Prétendre que ce procédé n’existe pas, qu’il n’a jamais existé, serait faire preuve d’une incroyable naïveté. Mais laisser sous-entendre que Sprimont a laissé les points à Huy, dimanche, constitue une excuse un peu facile pour ceux que ce résultat n’arrange pas. Les Carriers ont-ils offert un cadeau aux Hutois? L’ancien Durbuysien Andy Saccio, pilier de Sprimont et futur joueur de Ferrières (P2), répond fermement: "Vraiment pas du tout. Mais vraiment pas! On voulait absolument gagner, justement!"

Une version corroborée par Pierre-Alain Laloux, un autre ancien de Durbuy passé chez les Carriers durant l’été 2020. Le Dinantais n’est pas du genre à manier la langue de bois: "Cette défaite me fait ch… On restait sur cinq clean sheets et on voulait absolument faire un bon match, compte tenu des tensions qui existent entre le groupe de D3 et la direction. Notre préparation de match n’a pas été idéale, on ne peut le nier, mais tout le monde voulait gagner cette rencontre."

Les travées du Tultay ont en effet tremblé ces derniers jours. Vendredi, les joueurs ont appris que la direction voulait virer Lucas Damblon, sous prétexte que ce dernier aurait refusé d’aller jouer avec l’équipe B en P1. "Une décision avec laquelle nous n’étions pas du tout d’accord, avance Pierre-Alain Laloux. Nous avons demandé la réintégration de Lucas auprès du coach. Dimanche, avant le match, nous sommes allés au bras de fer avec le président Prégardien. Il voulait virer Lucas du stade. Nous lui avons fait savoir que s’il n’était pas dans le seize, nous refusions de monter sur le terrain. Voyant son nom sur la feuille de match, le président est parti en fulminant.Bref, l’avant-match a été pour le moins chahuté. Mais nous avions à cœur de gagner, pour être irréprochables. Si certains croient qu’on a joué avec le frein à main, je les invite à aller voir les images du match sur Internet (www.sporttotal.tv)."

Nouveau coup de tonnerre dans la soirée de dimanche: la direction a annoncé le renvoi d’une bonne partie du staff, à commencer par les T1 et T2 Hervé Houlmont et Karim Ghafghaf, ex-Durbuysiens eux aussi. "Pas étonnant, nous savions que ça allait barder, avance le défenseur namurois, qui quittera le club en fin de saison pour se rapprocher de Dinant. Nous avons été solidaires avecLucas, nous le serons aussi avec le staff. Avec d’autres cadres (NDLR, Saccio et Bury notamment), nous avons pris la décision de ne pas terminer la saison. Une grosse réunion est prévue ce mardi, on verra, mais c’est le boxon depuis de longs mois déjà. Il y a une grosse fracture entre l’équipe A et l’équipe B, qui est privilégiée par une partie du comité. Nous n’avons pas le sentiment d’être respectés. Les gros contrats voient leurs primes rabotées sans raison, nous sommes virés de la buvette dès minuit les soirs de match, etc. Nous avions décrété, au sein du groupe, que plus aucun joueur de A ne devait aller jouer en B. D’où notre soutien à Lucas Damblon."

On ne sait trop avec quels joueurs Sprimont se rendra à Mormont, ce dimanche, et encore moins avec lesquels il disputera le tour final pour la montée en D2.