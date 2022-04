Dimanche, Jordan Schinckus a vécu son quatrième titre avec Chaumont

Jordan Schinckus, le fait d’être champion à Poupehan a une symbolique particulière pour Chaumont non?

Venir décrocher le titre à Poupehan, c’est boucler la boucle. L’année avant notre dernier titre, nous étions venus décrocher notre maintien en P2 en venant gagner à Poupehan lors de l’avant-dernière journée.Ici, nous sommes champions à Poupehan à une journée de la fin. Cela fait plaisir.Poupehan, c’est le début d’une belle histoire pour nous.Et c’est la magie du calendrier de pouvoir à nouveau fêter un moment important ici.

Quel titre est le plus beau? Celui décroché voici cinq ans qui était totalement inattendu ou celui de cette saison où les ambitions étaient claires dès le début?

J’en ai justement parlé avec Arnaud Tribolet avant de venir. C’est totalement différent.Ici, nous avons été à la course toute la saison avec Bercheux, nous n’avons rien lâché. C’est encore plus beau de revenir en boulet de canon et de tout écraser sur notre passage. La seule différence comme vous dites, c’est que cette année, nous avions l’ambition de décrocher le titre.

Après vos cinq premières rencontres délicates, vous avez eu peur?

Nos dix premiers matches ont été compliqués.Nous nous posions des questions.Tu perds contre Grandvoir, contre Assenois après trois journées. Mais le déclic, c’est quand nous sommes allés arracher le partage à Neuvillers.Neuvillers était premier, nous étions cinquièmes et nous partageons là-bas. Ensuite, nous avons enchaîné.Et à part un faux pas contre Paliseul, nous avons tout gagné.

«Personne n’aurait pu amener ce que Jonathan a apporté»

À quel moment vous êtes-vous dit que le titre n’allait pas vous échapper?

Au moment où nous passons devant Bercheux.Les confrontations directes ont fait la différence. Quand tu gagnes deux fois contre ton principal concurrent, tu ne peux pas te permettre de ne pas monter.Et quand nous sommes passés devant eux, je savais que nous allions être champions.Je l’ai senti même si évidemment, tu essayes toujours de rester sur la réserve.

Être coaché par son frère, ce n’est pas trop compliqué?

Oh, cela crée parfois des tensions hein! On est une famille.Que ce soit mon frère ou les autres joueurs, nous sommes une famille et dans chaque famille, tu as des tensions.Mais cela se passe très bien.Il nous a apporté ce que personne n’aurait pu nous amener.Il a ramené une âme qui dormait un peu à Chaumont.Là, nous sommes solides et nous sommes un bon groupe.

Si on vous dit que Chaumont avait le meilleur groupe de la série, que répondez-vous?

Que vous avez raison. Nous avons 24 joueurs qui sont prêts à l’aller à la guerre chaque week-end.On sait que quand un gars monte sur le terrain, il a sa place.Prenez encore dimanche à Poupehan.Des mecs qui avaient un peu moins joué cette saison ont montré qu’ils avaient leur place.Nous sommes un vrai groupe, soudé, où tout le monde se donne à fond et où tout le monde est impliqué. Dans les journaux, quand les grosses équipes perdaient, ils parlaient des absences de leurs joueurs importants.Nous, nous avons joué quasiment tout le championnat sans Déom et la moitié des matches sans Jonathan et Thibaut Wautelet.Mais notre caractère et notre mental ont fait la différence. Nous avons su être plus forts que nos concurrents.

Le tournant du championnat, ce n’est pas le fait que Jonathan se soit repositionné en pointe?

Si, exactement. Quand il a commencé à revenir de blessure et qu’il a joué devant, il nous a fait un bien fou. Et on a bien vu la semaine dernière lorsqu’il est repassé derrière, face à Neuvillers, qu’il manquait quelque chose devant. Quand il est devant, sa plus-value est énorme.

«Nathan Marenne, l’homme du titre»

Qui est l’homme du titre?

Si je devais ressortir un gars, outre les buts de Jonathan et les matches de Tom Marthus, je citerais Nathan Marenne. Il était au fond du trou en arrivant chez nous voici trois ans.Aujourd’hui, il est capitaine, il apporte la grinta avant les matches, il amène sa touche technique et c’est lui qui nous a permis d’être champions.

Chaumont est prêt pour la P1?

Oui, nous sommes au taquet.C’était notre objectif.