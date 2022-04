Un Meix – Ethe qui fait déjà trembler la Gaume

Un sentiment partagé dans le vestiaire d’en face, par Donovan Maury: "On se retrouverait dans une situation identique, je peux vous assurer qu’on ferait ce qu’il faut pour que l’autre équipe luxembourgeoise se maintienne. D’autant que ce résultat a une influence sur toutes les divisions provinciales". Voilà en tout cas une situation qui n’arrange aucune des deux équipes concernées. D’un côté, des Saint-Mardois qui se retrouvent à trois points d’Aubange dans la course à la 11e place, qui sera synonyme de descente à moins d’un incroyable concours de circonstances. "On jouera notre dernière chance jusqu’au bout et terminer devant Aubange reste notre dernier objectif, précise le coach visiteur. Et à l’image de nombreuses analyses que j’ai déjà pu faire sur nos prestations, je suis persuadé qu’on avait la place pour aller chercher les trois points. Notamment avec les occasions du début de rencontre, Leyder nous sort quelques gros arrêts. Mais voilà, une fois de plus, ça n’est pas passé. J’espère que l’on n’aura pas trop de regrets en fin de saison. Mais se poser la question, c’est déjà donner une partie de la réponse."

À Ethe, on espérait pouvoir fêter le maintien, mais avec ce match nul et la défaite d’Oppagne, on est bien loin du compte. La dernière journée sera donc décisive pour Donovan Maury et ses joueurs, qui se rendront à Meix avec un petit point d’avance sur Bastogne. "Une prestation décevante, pestait le coach des Verts. On a manqué de beaucoup de choses pour aller chercher la victoire et nous voilà dans une situation compliquée puisque nous avons encore besoin de points. On ira donc à Meix, qui devra gagner pour être champion, avec le couteau sous la gorge."

ETHE: Leyder 7, Puffet 6 (81’, Tinant), Coopmans 6, Maury 7, Petit 6, Woillard 7, Lenoir 6, Petit 6, Delongueville 6, Reichling 7, Beernaert 6 (68’, Donnay).

SAINT-MARD: Vaguet 6, Hostelet 6, Vacant 6, Poncelet 6, K.Collin 6 (65’, Karali), S. Discret 7, Monhonval 6 (90’, Djennane), L. Discret 6 (62’, Magnette 6), Toure 6 (79’, Malfait), Champenois 7, Giltaire 7.

Arbitre: M.Thunus.

Cartes jaunes: Maury, Poncelet, L.Discret.

Assistance: 90.

Note du match: 6.

26’, Coopmans tente la frappe en un temps et Vaguet ne peut que constater les dégâts (1-0) .

65’, K. Collin profite d’un excellent ballon pour tromper Leyder (1-1) .