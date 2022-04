Le score de 4-0 est forcé, mais la victoire des hommes de Florian Burnotte est méritée. Sart s’est montré solidaire, organisé et a joué un football léché qui n’a rien à voir avec un candidat à la P2. Skoba, le Rémy Brika du football tant il est capable d’évoluer dans tous les registres, a été impérial dans son rôle de défenseur central, distillant des relances intelligentes dans la verticalité. Muse Murtezi, un peu ennuyant dans ses attitudes, a régalé par sa technique. Vissers a ratissé large dans l’entrejeu, Boulangé et Demarteau ont posé de gros problèmes à la défense à trois des Chestrolais. Chestrolais qui ont été dignes dans la défaite et qui malgré un score vite plié ont eu le bon goût de se battre jusqu’au bout, mais sans efficacité.

Florian Burnotte fêté avant son départ

Début juillet, le capitaine Florian Burnotte s’engagera dans un long voyage à vélo avec sa compagne et sa petite fille. Direction l’Iran pour au moins six mois, adieu Sart et le football. Sorti à quelques minutes de la fin, il a eu droit à une standing ovation du public et à des chaleureux remerciements de ses coéquipiers qui se sont précipités sur lui.

" Sart a bien évolué et moi aussi. Cette saison, je n’ai pris qu’une carte jaune et je joue beaucoup plus au foot. Notre coach nous pousse dans cette direction, mais cela ne veut pas dire qu’il doit avoir des enfants de chœur sous ses ordres ", note-t-il.

SART: Prince 5; Rensonnet 6, Vinaimont 6 (46’, A. Burton 6), Skoba 8, Doverin 6; Mehmeti 6, Burnotte 6 (88’, Laurent), Vissers 7; Demarteau 6 (78’, L. Burton), Murtezi 7, Boulangé 7 (78’, Barbette).

LONGLIER: Pierard 5; Van Den Eynde 6, Furdelle 5, Fourny 7; Brejard 6, Perreaux 5, Veriter 5 (83’, Lecler), Debehogne 5 (65’, Noël), Toussaint 6; Gagban 5 (83’, Nicolas), Lahrach 5.

Arbitre : T. Fivet. Assistance : 50. Note du match : 6

Cartes jaunes : Gagban

Les buts: Murtezi (15’, 1-0), Vissers (30’, 2-0), Demarteau (33’, 3-0), Murtezi (88’, 4-0).

15’, faute indiscutable de Perreaux sur Murtezi qui transforme le penalty (1-0)

30’, Boulangé s’échappe dans le dos de Debehogne et centre impeccablement pour Vissers (2-0).

32’, corner après une superbe parade de Pierard. Demarteau surgit pour crucifier le gardien (3-0).

88’, Murtezi s’échappe dans le dos de la défense et trompe subtilement Pierard (4-0).