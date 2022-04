Pour Oppagne, "une saison compliquée de bout en bout"

Benoît, vous n’avez plus, désormais, votre sort en mains. L’ambiance doit être pesante dans vos rangs?

Il faut encaisser, ce n’est pas gai, mais nous ne sommes pas morts pour autant. Tant qu’il y a de l’espoir… Prenez Anderlecht, tout le monde les voyait en PO2 à l’avant-dernière journée de la phase classique et pourtant… Celui qui n’y croit plus n’a pas besoin de jouer. On va essayer de battre Raeren en espérant que Marloie fera aussi bien contre Huy que contre nous. Dimanche, il y avait d’une part une équipe libérée et de l’autre, une formation paralysée par l’enjeu; c’est ce qui a fait la différence.

Votre T2 Pierre Todesco a évoqué un manque d’envie et une ambiance qui n’est pas sereine…

Pas sereine, je ne pense pas. Jeudi, les joueurs sont encore restés longtemps ensemble après l’entraînement. Je pense simplement qu’il y en a qui gèrent très bien la pression liée à nos résultats, à l’instar d’un Jérôme Jadot, là où d’autres ont plus de mal. Quoi qu’il arrive, cette saison a commencé de manière pénible et elle aura été compliquée de bout en bout. Après le Covid, des gars ont eu du mal à se remettre dans la routine du foot à ce niveau, à s’impliquer autant qu’avant. Et je pense qu’on n’a pas encore su remplacer efficacement Marvin Étienne et Daniel Yema-Shango.

Pierre Todesco a aussi parlé de «choix tactiques peu judicieux». Il est permis de se demander s’il est encore sur la même longueur d’onde que Valère Lamy, non?

Cela n’engage que lui d’affirmer cela, mais je n’ai pas ressenti de tensions entre les deux. S’il n’est pas d’accord, c’est mieux qu’il en parle avec le T1 plutôt que d’évoquer cela dans les journaux.

Pas de saison de transition

Si Oppagne doit basculer…

(Il coupe) Je le répète, on n’y est pas encore, l’équipe n’est pas résignée. Toutefois, si cela devait arriver, ce serait une grosse déception, mais on rebondirait en P1 et on constituerait une équipe capable de jouer immédiatement les premiers rôles. Il ne serait pas question d’une saison de transition.

Malgré plusieurs départs?

Oui. Les frères Jadot restent et ce serait déjà un sérieux atout pour la P1, en plus de plusieurs autres joueurs qui constituent une base solide.

Et pour ce qui est des arrivées? Rien d’officiel encorehormis celle de Santangelo?

Certaines sont entérinées, mais les joueurs en question tiennent à rester discrets sur le sujet tant qu’ils n’ont pas bouclé leur championnat. Parmi ceux-ci, il n’y en a qu’un qui attend de voir si on sera en D3 ou en P1 pour se décider.