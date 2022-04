Pas encore champion, Martelange monte en P2

Messancy B 6 – Meix-le-T. 2

" On a maîtrisé la première mi-temps. Comme souvent, le début de deuxième n’était pas bon. Notre victoire est logique ", savoure Michel Pecheur, coach messancéen. Da Silva lance les hostilités (1-0, 16’). Cinq minutes plus tard, Grandjean double la mise (2-0, 21’). Rosman la triple sur un corner (3-0, 28’). Da Silva s’offre un doublé (4-0, 36’). Dès la reprise, S. Camara réduit l’écart (4-1). Dans la minute qui suit Biname le rétablit (5-1). S. Camara s’offre un doublé quelques minutes après (5-2). Le jeune Moussebois, seize ans, trouve le chemin des filets dès sa deuxième touche de balle (6-2). Grâce à cette victoire, les Messancéens conservent la tête de la troisième tranche avec un point d’avance sur Martelange.

St-Mard B 4 – Halanzy 3

Les Bleus démarrent pied au plancher avec un doublé de Huet dans les dix premières minutes (2-0). Trognon relance les visiteurs en trompant son propre gardien (2-1). Zanchetta drible Guelff pour faire 3-1 à la 20’. Sur un coup franc des 35 m, Kayembe décoche une frappe imparable (3-2, 29’). Rapidement après le repos, Bio rassure les locaux (4-2, 51’). Halanzy ne baisse pas les bras et l’inévitable T. Valentin réduit de nouveau l’écart (4-3, 61’). Le score ne bougera plus. Les Saint-Mardois peuvent toujours rêver de décrocher les lauriers mais devront s’imposer à Nothomb et espérer, dans le même temps, qu’Aubange accroche Martelange.

Aubange B 2 – Athus 4

Jimmy Léonard n’était pas satisfait de sa défense." Je suis déçu de la prestation défensive de mes joueurs. On leur offre trois buts. L’arbitre siffle un penalty imaginaire en fin de match alors qu’on poussait pour égaliser ", peste-t-il. Dès la 3’, Costa débloque le marquoir (0-1). Afif double la mise (0-2, 23’). Aubange se réveille et réduit l’écart via Martin (1-2, 40’). Après le repos, Guedes exploite une nouvelle erreur de la défense locale (1-3, 60’). Martin redonne espoirs aux Aubangeois sur un penalty (2-3, 68’). Dans les derniers instants Chambel donne au score son allure définitive grâce à un nouveau coup de réparation (2-4). Les Métallos enchaînent ainsi un quatrième match consécutif sans défaite.

Toernich 3 – Nothomb B 3

Didier Muller était amer suite à la prestation de ses joueurs. " Toernich fête Noël toutes les semaines. On offre des buts à l’adversaire et on oublie de tuer le match ", regrette-t-il.Dès la 10’, Magnette lance les hostilités (0-1). Goedert lui répond (1-1, 29’). Richard remet les Attertois aux commandes (1-2, 35’) mais pour une courte durée puisque Bridoux égalise quatre minutes plus tard (2-2). Un peu avant le repos, Goedert s’offre un doublé (3-2). À dix minutes du terme, Magnette l’imite et annihile tout espoir de titre pour Toernich, pourtant grand favori en début de saison (3-3).