"Pour nous, il était important de proposer une belle prestation pour notre dernier match de la saison à domicile , lance Christophe Kinet. L’objectif est atteint, et avec la manière."

Jodoigne s’est pourtant vite retrouvé mené 0-1 suite à ce but inscrit par Molnar "mais la réaction fut excellente , a précisé encore le coach. On aurait pu prendre un coup sur la tête avec ce but concédé d’entrée de jeu mais la réaction fut immédiate. Jodoigne a développé du jeu, proposé de très belles choses et inscrit des buts bien construits."

Effectivement. C’est du bon Jodoigne, Beaupain égalise puis Porcaro place les canaris devant.

À 2-1, Habay lâche prise et Jodoigne enfonce le clou en plantant trois autres buts en seconde période via Puttemans, Pohl et Uhia.

Le score de 5-1 est logique car les locaux ont galvaudé d’autres possibilités d’alourdir la marque.

Après trois défaites, Jodoigne renoue avec la victoire. "On a réalisé une belle série de résultats avant trois matches compliqués qui se sont soldés par trois défaites , ajoute Christophe Kinet. On méritait sans doute mieux mais la réalité des chiffres était là et le succès de ce week-end fait du bien avec un bon Jodoigne."

En face, Habay n’avait pas grand-chose à revendiquer.

"C’est comme si nous n’étions pas venus , regrette Samuel Petit, le coach visiteur. On menait pourtant 0-1 après trente secondes mais dans le football, ce n’est jamais bon de marquer trop tôt. Maintenant, on est tombés sur une très belle équipe de Jodoigne qui a eu la capacité de vite réagir et ils nous ont dépassés dans tous les domaines."

Vu les défections, le coach visiteur avait tenté quelque chose avec une défense à trois "mais je me suis planté , reconnaît Samuel Petit. C’était un véritable off day."

JODOIGNE: Bronckart (90’ Argentino), Lallemand, Puttemans, Sylla, Mbolo (11’ Porcaro), Soriano, Pohl, Beaupain, Uhia (86’ Fozin), Congosto (86’ De Paula), Mangunza.

HABAY: Reichert, Vialette, Molnar (58’ Herman), Hotua (77’ Widart), Serwy (81’ Debra), Gillet, Vandermaelen, Copette, Grevisse (58’ N’Diaye), Ansion, Molinari

Arbitre: Quentin Richard.

Cartes jaunes: Vialette, Serwy, Gillet, Grevisse.

Buts: Molnar (0-1, 1’), Beaupain (1-1, 16’), Porcaro (2-1, 27’), Puttemans (3-1, 55’), Pohl (4-1, 61’), Uhia (5-1, 85’).

.