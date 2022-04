Dès l’entame du match, Frédéric Protin met son équipe au commandement (0-1). La réaction des joueurs locaux est saignante avec Hugo, Alexandre et Martin pour la famille Foury (3-1). Boskir relance le suspense à une dizaine de minutes de la fin de la rencontre mais Rossignol tient bon dans les derniers instants (3-2).

Gérouville 3 Marbehan 1

Marbehan aura fait illusion durant une bonne dizaine de minutes, à la suite du but inscrit par Husson (0-1). Moment choisi par Lion pour aller chercher l’égalisation, suivie par un but de l’homme en forme de Gérouville, Emeric Clément (2-1). Et c’est le même Clément qui assurait le succès des siens (3-1).

Habay B 5 – Bouillon B 0

Encore une défaite pour Bouillon sur le score de 5-0, mais cette fois, en ayant disputé la rencontre et non sur un forfait.

La victoire était déjà acquise à la demi-heure de jeu, avec trois buts plantés successivement par Valentin Wathelet, Gengler et Feron (3-0). On retrouvait le premier cité pour le quatrième but de l’après-midi, avant de voir un autre Wathelet, Jean-Marc, le gardien mais aussi le coach de l’équipe, pour fixer le score en transformant un penalty (5-0).

Fouches 4 Tintifontaine 2

" On est tombé sur une équipe de Fouches bien organisée, commente Xavier Claude, joueur de Tintifontaine. Et ils ont fait preuve d’une grosse efficacité avec quasiment un 100% de réussite. Si bien qu’on s’est retrouvé mené 2-0 et que l’on a toujours couru après le score. "

Mathay et Paridans ont inscrit les deux premiers buts de l’équipe locale, mais entre les deux, Casel avait loupé la réduction du score (2-0). Finalement, c’est Degand qui va trouver l’ouverture (2-1). On se dit que les Tintifontains passeront la vitesse supérieure au deuxième acte, mais Paridans va à nouveau scorer à la reprise (3-1). Lefort relance l’espoir à un quart d’heure du terme (3-2), mais Werhert assurera la victoire des siens (4-2).

Le résultat de Muno, qui a égalisé en fin de rencontre, fait que les visiteurs ne sont toujours pas champions!

En effet, même avec trois points d’écart et avec un average largement positif, en cas de victoire de Muno dans le match au sommet dimanche prochain, il y aurait un test-match. Quant à l’équipe de Fouches, elle retrouve sa place dans le Top 4 et une participation au tour final.

Jamoigne-Chiny B 3 Florenville B 0

" Match de fin de saison mais victoire trois à zéro, se réjouissait Jean Déom, le correspondant qualifié de Jamoigne-Chiny. Pas grand-chose à dire sur la rencontre en elle-même si ce n’est que les buts ont été inscrits par Roiseux à deux reprises et un par Goffin ."

Voilà en tout cas un succès qui rapproche les Coalisés du tour final. Que ça soit par leur classement final ou via la troisième tranche pour laquelle, ils sont désormais seuls en tête.

Muno 2 – Sainte-Marie 2

Muno va donc entretenir le suspense jusqu’à la dernière journée. Pourtant, tout avait bien mal commencé pour les joueurs locaux. En effet, Sampot et Pacolli avaient débloqué le compteur, le tout avant l’heure de jeu (0-2). Mais on allait assister à un renversement de situation dans les dernières minutes. Tout d’abord avec Mathieu Schmitt (1-2), mais surtout à la dernière minute de jeu avec l’égalisation toujours de ce même Schmitt (2-2).

Les joueurs de Muno apprenaient la défaite de Tintifontaine et ils joueront donc dimanche prochain, le match pour le titre.