Maintien: un Arlon B – Châtillon décisif lors de la dernière journée

Vance 1 – Meix/Virton B 1

Les craintes des Méchois de se retrouver en P3 avec une équipe de jeunes de talent se sont définitivement estompées. Ils sont sauvés et le T1 Gilles Thiriot va enfin pouvoir dormir sur ses deux oreilles: "Cette équipe de Vance est difficile à jouer avec ses longs ballons vers Dylan Herman, sur qui nous avions sacrifié un joueur." Le match a été équilibré. C’est Romain Dury, un joueur formé à Meix, qui a ouvert le score pour Vance sur un lob astucieux. Juste après la mi-temps, une hésitation du gardien visité a profité à Antonin Dupont. Plusieurs occasions de Gasparoto ont été annihilées par Vance. Dans le dernier quart d’heure, Meix s’est sagement replié, se contentant du point du maintien.

Nothomb 3 – Arlon B 2

"Nous avons pensé trop vite que le match était plié, avoue le joueur attertois Baptiste Copus. Nous menions sans problème 3-0 à la mi-temps quand il y a eu un relâchement général. Martin Mairlot avait ouvert le score. Xavier Gena a profité d’un assist de David Perin avant que ce dernier n’inscrive son but de la semaine." Fatigue de fin de saison ou les yeux déjà braqués vers la demi-finale du tour final qui verra les Mauves se déplacer à Jamoigne? Personne ne comprendra comment Nothomb s’est mis en danger en deuxième mi-temps. Les Arlonais sont revenus dans le coup avec deux buts de Dorian Daoust, le deuxième sur penalty. On notera l’excellent match de Ngassam, qui semble de plus en plus taillé pour devenir un arrière central très performant.

Léglise 1 – Tontelange 6

Le match a été plus équilibré que le score. À la mi-temps, les Spurs ne menaient que d’un petit but (Loïc Schmitz à la 38'). Un but de Starck contre son camp a précipité la déroute des Léglisiens. Les buts de Delahaut, Thiry et Schmitz (2) ont corrigé les hommes de Manuel Godard, très mal embarqués pour poursuivre leur bail en P2. Il faudra un miracle dimanche prochain pour sauver une saison en dents de scie.

Les Bulles 0 – Jamoigne 1

Le derby de la ville de Chiny a accouché d’une petite victoire de l’équipe la plus performante sur le papier. "Le seul but est tombé après une demi-heure suite à un cafouillage de notre défense, précise Loris Biver, blessé et resté sur le bord du terrain. On a eu une latte. Franc Gaillard particulièrement et toute l’équipe se sont donnés à fond, mais il faut reconnaître aussi reconnaître que Jamoigne a eu son lot d’occasions." Les défaites conjuguées d’Arlon B, Léglise et Châtillon laissent les Bullots en pole position pour assurer le maintien, mais rien n’est mathématiquement joué, d’autant plus qu’ils se déplaceront à Messancy pour le dernier match du championnat. Le départ de Julien Salpetier à Muno est acté. Un groupe de jeunes cherche à pérenniser le club.

Châtillon 0 – Messancy 2

Il n’y a pas eu de miracle pour les Châtillonnais qui ont tenu tête vaillamment à l’ogre messancéen. Les deux joueurs des Zèbres qui pètent des flammes en cette fin de saison ont encore frappé: Gouman a ouvert le score à la mi-temps, Erwan Hoarau lui emboîtant le pas à l’heure de jeu. Service minimum pour l’équipe de Romain Ollé-Nicolle, à qui il restera un dernier devoir dimanche prochain en recevant les Bullots. Le challenge de rester invaincu, sauf énorme surprise, semble à portée de main. Pour Châtillon, seul sur le siège de 13e du classement, cela sent le brûlé.

Autelbas 0 – St-Léger 5

Forfait.