Après une sortie peu convaincante face à Sart, les Libramontois ont montré un tout autre visage ce dimanche après-midi. Le score final est cependant un peu forcé puisque les Rochois ont fait jeu égal avec Libramont durant une bonne partie du match.

La rencontre démarre pied au plancher pour les hommes de Benjamin Simon. Après deux minutes à peine, Volvert pousse Bodet à la détente sur une frappe tendue. Durant les premières minutes, les corners se multiplient devant la cage de Bodet, mais les Rochois restent muets. Libramont réagit: la reprise de R. Lefort frôle le poteau. Ce n’est que partie remise puisque son frère donne l’avance aux Mauves quelques minutes plus tard.

Ce but booste Libramont, qui prend le jeu à son compte. La Roche se montre brouillon à la construction et encaisse un deuxième but. Giboux peut tripler l’avance des siens avant la pause, mais sa reprise passe de peu au-dessus.

En seconde période, La Roche remonte avec de meilleures intentions. Philippe multiplie les essais, mais se montre imprécis. La domination rochoise est récompensée à l’heure de jeu via un beau coup de tête de Remacle.

L’entrée au jeu de Warlomont va redynamiser quelque peu le jeu libramontois et faire mal à l’adversaire. Le futur Freylangeois, buteur d’abord, passeur décisif ensuite, permettra aux siens de tuer le match. La Roche héritera encore de deux belles occasions: une frappe de Philippe sauvée à même la ligne par Grandjean et un tir dans le filet latéral de Remacle, qui avait devancé la sortie de Bodet.

Si les Libramontois n’ont plus leur sort entre leurs mains depuis longtemps, ils ont bien l’intention de sauter les Méchois sur la ligne, dimanche prochain.

LIBRAMONT: Bodet 6, Keller 6, Arnould 6 (64', Warlomont 7), Robinet 6 (56', Bolle 6), Grandjean 6 (75', Haesen), Richard 5, Giboux 6, Nelisse 6, R. Lefort 6, Villalba 8, T. Lefort 7 (87', Lutz).

LA ROCHE: Catania 6, Van Massenhove 6 (77', Bouillon), Wallens 7, R. Van Geen 7, Demeuse 5, C. Dubois 5, Volvert 6, Grommen 6, Philippe 6, Lambert 6, Remacle 6.

Arbitre: M. Simeon.

Cartes jaunes: Dubois, Nelisse.

Assistance: 80.

Note du match: 6.

Buts : T. Lefort (23', 1-0; 86', 4-1); Grandjean (40', 2-0); Remacle (58', 2-1); Warlomont (71', 3-1).

23', Richard centre pour T. Lefort, qui place en force (1-0).

40', Keller déborde et centre pour Grandjean, qui reprend calmement (2-0).

58', Remacle reprend un corner de la tête (2-1).

71', un centre de T. Lefort est dévié, Warlomont suit et place de la tête (3-1).

86', lancé à la limite du hors-jeu, Warlomont part au but et sert T. Lefort (4-1).