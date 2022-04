Privés de Dubois (genou), Démoulin (travail) et Hissette (dents), les Ardennais ont fait la différence dès le premier quart-temps, avant de contrôler leur avantage jusqu’au bout. " Nous sommes arrivés en retard par rapport à l’heure habituelle et cela aurait pu être un signe d’un laisser-aller , commente le coach Marc Hawley. Mais ce ne fut pas le cas. Je suis très content de la mentalité des gars. C’était plus relax, mais suffisamment sérieux. "

Neufchâteau prend son hôte à la gorge d’entrée. Sturam et Deneve montrent la voie sur le plan offensif et derrière, la défense du BCCA ne laisse pas passer grand-chose. Les Chestrolais n’encaissent que 12 points en 10 minutes (12-28). " Défensivement, c’était pas mal par moments , acquiesce Marc Hawley. Mais il faut dire aussi que les jeunes de Louvain ont beaucoup raté. "

Les Ardennais perdent leur réussite en attaque dès le deuxième acte. Ils ne marquent plus que 10 points, mais Louvain n’en profite guère: 27-38 au repos. À la reprise, Neufchâteau joue sur Dekeyser, près de l’anneau, et contrôle son avance. Les Louvanistes ne parviendront pas à inquiéter le BCCA: 48-61 (30’) et 62-74 score final. " On a joué à neuf, donc j’ai pu donner plus de temps de jeu à Simon Bizimana et Aaron Harvey, qui ont bien joué ", conclut le coach.