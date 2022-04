Les Arlonais se réveillent trop tard

Les champions ont été fleuris avant le match, mais la tâche fut plus rude sur le terrain. Après l’ouverture du score côté local, l’Areler a inversé la tendance pour la pause (1-2). Les Tintignolais se montrent plus réalistes à la reprise et le marquoir s’envole à 5-2. En fin de rencontre, l’Areler profite d’un relâchement visité pour revenir à 5-4.