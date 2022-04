Les hommes du président Parmantier ont fait illusion pendant quarante-cinq minutes avant de s’écrouler en deuxième mi-temps. Lors du premier acte, les échanges sont assez équilibrés entre les deux équipes.

Mais le rythme de la rencontre imposé par les deux équipes est très lent, avec peu de courses et de vie de la part des vingt-deux acteurs. Gouvy prend malheureusement deux buts aux moments où ils étaient au mieux dans la rencontre. Après les citrons, le coup fatal tombe pour les Oranges. Le ballon est à peine remis en jeu qu’un troisième but tombe pour Richelle.

Gouvy n’en démord pas et relance l’espoir via un but de Burton. Néanmoins, Richelle plantera très vite une quatrième rose, ce qui stoppera définitivement les derniers espoirs des Gouvions. " Comme nous n’avions plus rien à espérer dans ce championnat, nous en avons profité pour bien fêter le mariage de Guillaume Gueurde ce samedi , souligne le joueur Antoine Adam. Ce qui explique sans doute notre état de fraicheur cet après-midi. "

Notons que c’était le dernier match à domicile pour quelques joueurs de Gouvy qui ne porteront plus le maillot orange la saison prochaine. C’est ainsi qu’ils ont été mis à l’honneur par le club.

GOUVY: Poos, Gaspar, Devillet, Bissen, Schmitz (76’, Delvaux), Burton, Zitella, Gresse (76’, Joseph), Mara, Lentz (60’, Andrianne), Adam (62’, Nicolay).

RICHELLE: Marly, Servais, B. Halleux, Thys (56’, Spano), Meys (46’, Gilon), Pezzin, Leroy, T. Halleux (74’, Colpin), Loyaerts, Romero-Cervera (56’, Ferron), Gaillard.

Arbitre: K. Lobet.

Cartes jaunes : Mara, Devillet.

Buts: Romero-Cervera (16’, 0-1); Loyaerts (42’, 0-2; 72’, 1-5); Gilon (46’, 0-3; 56’, 1-4; 80’, 1-7); Burton (50’, 1-3); Gaillard (76’, 1-6).