Contrôlez les défibrillateurs à Meix, Arlon et Saint-Mard !

Bastogne, lui, est le grand perdant du week-end en P1. Battu par Arlon, le Léo passe de la première à la dernière place dans sa bagarre à trois avec Sart, qui a éclaté Longlier, et Ethe, loin d’être rassuré après son 11e partage de la saison face à Saint-Mard. Donovan Maury et Philippe Gomrée regrettent ouvertement que la "solidarité luxembourgeoise" soit restée au placard en D3. En d’autres mots, que Marloie n’ait pas laissé les points à Oppagne. Fonder une partie de ses espoirs de maintien sur un match truqué nous semble un peu facile: si Ethe et Saint-Mard basculent, ils ne devront s’en prendre qu’à eux-mêmes.

Ce qui est certain, c’est qu’il n’y aura pas de solidarité gaumaise, en ce dimanche 1er mai. Avec le succès de Libramont face à La Roche, Meix ne pourra se permettre de faire un cadeau à son voisin. Quatre ans après un derby fratricide au Faubourg d’Arival en finale de la Coupe, supporteurs méchois et cassidjes vont à nouveau transpirer à grosses gouttes. Imaginez si Libramont ouvre le score à Arlon, et si Bastogne mène également à Saint-Mard… Meix et Ethe seraient, alors, tous deux dans l’obligation de gagner. Les Méchois pour décrocher le titre, les Cassidjes pour éviter la culbute. Les téléphones vont chauffer: vivement dimanche!

Pour le tour final, en revanche, tout est plus clair: les carottes sont cuites pour Freylange; le 2e, Meix ou Libramont, recevra Vaux-Noville au premier tour; Arlon et Longlier, eux, en découdront sur le terrain du troisièmeclassé.