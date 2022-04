Frédéric Jacquemart avait promis après le succès à Mormont, synonyme de maintien pour les Marlovanais, que son équipe jouerait son rôle d’arbitre jusqu’au bout. Sous-entendu, pas question de jouer la solidarité luxembourgeoise.

Le tout Oppagne espère maintenant que Marloie ira s’imposer ce prochain dimanche à Huy. Encore faudra-t-il à la troupe de Valère Lamy qu’elle s’impose face à Raeren pour, dans ces deux cas de figure, éviter la descente directe.

Et pour cela, il faudra montrer un tout autre visage que ce dimanche.

Jamais en effet, les Bleus n’ont semblé jouer leur survie. " On a débuté la partie comme si c’était déjà dans la poche, se désole Benjamin Kersten. J’ai eu l’impression que nous jouions un match de mi-saison où nous n’avions rien à gagner ni à perdre. En plus, nos débuts de périodes nous ont été fatals et nous coupent les jambes."

En effet, après une première tentative loupée par Pratz et la réplique de Jordy Jadot pas mieux ajustée, Marloie se met aux commandes dès le quart d’heure à la faveur d’une frappe millimétrée d’Édouard Dehon.

Sur le velours et sans pression aucune, les hommes de Frédéric Jacquemart se font plaisir alors qu’Oppagne ne parvient pas à lier son jeu. Marloie passe à un doigt de doubler l’avance à la demi-heure quand un ballon de Micha frappe la barre.

Quand Oppagne met le nez à la fenêtre, c’est le plus souvent par l’entremise de Jordy Jadot qui tente le lob lointain, frappe hors cadre ou sollicite un Jean Desseille très attentif.

On se dit qu’Oppagne va remonter le couteau entre les dents après la pause. Malheureusement pour eux, les Bleus vont très rapidement voir leurs minces espoirs de recoller au score anéantis. Peu après la reprise, Édouard Dehon va profiter d’un penalty pour enfoncer encore un peu plus le clou.

Quelques instants plus tard, les Coalisés boiront le calice jusqu’à la lie quand Luka Micha inscrira comme à la parade le but qui mettra définitivement fin aux très maigres espoirs des visiteurs.

Oppagne jouera alors son va-tout, mais sans grande conviction et ce n’est pas le but inscrit pratiquement dans l’indifférence générale par Johan Paquet dans les dernières minutes qui viendra mettre une once de doute dans le camp local où Julien Dessart aurait même pu alourdir la marque dans les arrêts de jeu.

MARLOIE: Desseille, Martinet, Talmas, Gaziaux; Paquay, Letecheur (74', Dion), Dehon, Micha, Mohimont (90', Sbaa), Pratz (34', Delvaux), Mayanga (70', Dessart).

OPPAGNE: Mazzara, T. Paquet, Jé. Jadot, R. Bonjean; Kersten, Polis, Renard, Roberty (59', Kurbali), Raskin (73', J. Paquet), Pirson (52', M. Bonjean); Jo. Jadot.

A rbitre: D. Bertholet.

Cartes jaunes: Martinet, Renard, Roberty, Pirson.

Assistance : 120.

Note du match: 6.

Buts: Dehon (14', 1-0; 50', 2-0 pen.), Micha (53', 3-0), J. Paquet (84', 3-1).

14', Mayanga récupère un ballon et sert Dehon dans l’axe. Aux vingt mètres celui-ci y va d’une frappe chirurgicale pour trouver le coin du but (1-0).

29', Mohimont trouve la tête de Micha, la barre repousse.

50', Mazzara sèche Mayanga dans la surface, Dehon transforme la pénalité (2-0) .

53', sur un centre de Delvaux, Micha n’a plus qu’à pousser au fond (3-0).

84', Jé. Jadot centre et J. Paquet transforme de la tête (3-1).